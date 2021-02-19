МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Московская биржа в марте планирует допустить к торгам бумаги еще 33 иностранных компаний, сообщается на сайте торговой площадки. "Черный лебедь" близко: какой "пузырь" на бирже скоро лопнет

"Первого марта 2021 года Московская биржа планирует допустить к торгам 33 акции и депозитарные расписки крупнейших международных компаний, среди которых Oracle, Sony, Toyota и другие", — говорится в сообщении.

В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на бирже, достигнет 88.

Торговая площадка добавляет, что в дальнейшем продолжит расширять перечень доступных иностранных ценных бумаг с учетом спроса со стороны банков, брокерских, управляющих компаний и их клиентов.

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже стартовали 24 августа. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в рублях в рамках инфраструктуры биржи с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (НРД). Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала.