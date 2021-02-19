2021-02-19T14:46:09+03:00
2021-02-19T14:46:09+03:00
2021-02-19T14:46:09+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210219/833082296.html
Мосбиржа в марте допустит к торгам акции еще 33 иностранных компаний
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Московская биржа в марте планирует допустить к торгам бумаги еще 33 иностранных компаний, сообщается на сайте торговой площадки. "Первого марта 2021 года Московская биржа... ПРАЙМ, 19.02.2021
биржи, мосбиржа, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Московская биржа в марте планирует допустить к торгам бумаги еще 33 иностранных компаний, сообщается на сайте торговой площадки.
"Первого марта 2021 года Московская биржа планирует допустить к торгам 33 акции и депозитарные расписки крупнейших международных компаний, среди которых Oracle, Sony, Toyota и другие", — говорится в сообщении.
В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на бирже, достигнет 88.
Торговая площадка добавляет, что в дальнейшем продолжит расширять перечень доступных иностранных ценных бумаг с учетом спроса со стороны банков, брокерских, управляющих компаний и их клиентов.
Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже стартовали 24 августа. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в рублях в рамках инфраструктуры биржи с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (НРД). Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала.