МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Рубль падает к евро и стабилен к доллару на фоне корректирующейся вниз стоимости нефти.

Перед длинными выходными в России некоторые инвесторы, хеджируясь, выходят в инвалюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.46 мск снижался на 2 копейки, до 73,89 рубля, курс евро рос на 27 копеек, до 89,65 рубля, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа в марте допустит к торгам акции еще 33 иностранных компаний

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НЕФТИ

Российская валюта в пятницу падает против евро и стабильна к доллару на фоне повышения европейской валюты на форексе на 0,4% — до 1,2134 доллара.

Участники внутреннего валютного рынка пред выходными предпочитают нарастить долю инвалюты в портфелях для хеджирования рисков.

При этом стоимость барреля сорта Brent корректируется вниз после серии обновлений в предыдущие дни максимумов с января прошлого года (в итоге – на уровне 65,52 доллара) и теряет сейчас 1,3% до 63,12 доллара.

Добыча нефти в штате Техас, приостановленная из-за резкого похолодания, начала постепенно восстанавливаться.

Кроме того, сказываются и политические новости. Ранее США дезавуировали заявление администрации прежнего президента Дональда Трампа о восстановлении санкций против Ирана, это следует из письма и.о. постпреда США при ООН Ричарда Миллса членам Совета безопасности. Стало известно также, что Европейский союз проводит интенсивные консультации по возможности созыва неформальной встречи по иранской ядерной сделке с участием США.

"Развивающиеся валюты" демонстрируют разнонаправленные колебания.

Поддержка рублю приходит от вербальных интервенций. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила РИА Новости, что не исключает повышения ключевой ставки ЦБ уже в текущем году, если экономика успеет полностью восстановиться, при этом возможности для дальнейшего смягчения политики, по ее словам, нет.

В итоге, евро растет к рублю на 0,3%, доллар почти не меняется. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 4,7 тысячи за баррель сорта Brent – около максимумов за несколько лет. В Европе резко снизились запасы газа

ПРОГНОЗЫ

Ухудшившиеся настроения инвесторов на мировых финансовых рынках продолжат негативно влиять на курс рубля и сегодня, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". "Кроме этого, влияние окажет корректирующаяся нефть и укрепление американской валюты на мировой арене. Наш прогноз по курсу доллара на сегодня 73,65-74,45 рубля", — оценил он.

"Волатильность рынка нефти и рисковых активов может сохранить "боковой" тренд курса рубля, но мы по-прежнему считаем, что сейчас чуть больше шансов на возобновление его роста", — говорит Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

Избыток ликвидности на мировых рынках препятствует серьезному и продолжительному снижению рисковых активов, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Учитывая, что завтра мы будем торговаться без внешних сигналов, торговая активность у нас будет на минимальном уровне. Пока более вероятным в ближайшие сессии выглядит консолидация доллара в диапазоне 73,5–74,2 рубля, в этом случае евро может находиться в коридоре 89–90 рублей", — оценил он.