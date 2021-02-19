МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам на корпоративных новостях и поддержке западных площадок, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.09 мск увеличивается на 0,86%, до 3429,58 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,12%, до 1462,89 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" при этом снижается на 7 копеек, до 73,84 рубля, курс евро растет на 22 копейки, до 89,6 рубля.

Основные биржевые европейские индексы и фьючерсы на американские сейчас прибавляют.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent в то же время снижается на 1,2%, до 63,16 доллара за баррель. Рубль падает к евро на дешевеющей нефти

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Норникеля" в пятницу обновили уровень исторического максимума и поднялись до 27 556 рублей. К текущему моменту акции компании дорожают на 2,89%, до 27 474 рублей.

В бумагах ГМК "Норникель" можно было ожидать негативной реакции после того, как компания согласилась выплатить "экологический" штраф и планирует это сделать за счёт дивидендов и сокращения прибыли, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Однако для инвесторов это также означает завершение истории, указывает он.

По сути, фундаментально для компании ничего не меняется, поскольку её продукция будет оставаться актуальной и даже ещё более востребованной в эпоху электромобилей, добавляет эксперт.

"Пятничный сильный рост связан как с завершением истории с экологическим штрафом, так и с сильной позитивной динамикой меди и никеля. Контракты на эти металлы дорожали более чем на 2%, и это не предел, так как рынок уже "закладывается" на будущий инфляционный сценарий в долларе США, который неизбежно приведёт к подорожанию всех реальных активов, включая промышленные металлы", — поясняет Кочетков.

Обыкновенные акции "Ростелекома" максимально поднимались в цене на 1,92%, до 111 рублей, максимума с ноября 2014 года, привилегированные – на 3,11%, до 94,7 рубля, максимума с августа 2020 года. К текущему моменту обыкновенные акции "Ростелекома" дорожают на 0,88%, префы – на 3,16%.

"Обыкновенные акции "Ростелекома" в конце недели подскочили без фундаментальных новостей и достигли максимума с 2014 года. С технической точки зрения бумаги растут на повышенных объемах, что подтверждает интерес к ним, несмотря на перекупленность, но все же открытие новых "лонгов" у текущих уровней представляется достаточно опасным", — говорит Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Также в лидерах роста котировок – расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (почти на 5%), ГДР Globaltrans (+3,92%), акции ТГК-1 (+2,11%), АФК "Система" (+2,03%), НМТП (+1,97%) и Московской биржи (1,48%).

Цены малоликвидных акций "Белуги" после обновления исторического максимума обвалились на 40%, а сейчас теряют 36,81%. Днем также обвалились цены малоликвидных акций "Абрау-Дюрсо" (-12,81%).

В лидерах снижения стоимости также – акции "Алросы" (-1,57%), ММК (-0,98%) и акции ФСК ЕЭС (-0,9%). В Европе резко снизились запасы газа

ПРОГНОЗЫ

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в плюсе, получая поддержку от улучшения зарубежных настроений, отмечает Кожухова. Индексы Мосбиржи и РТС отступили наверх от района 3390 и 1430 пунктов, что дает игрокам на повышение надежду на восстановление краткосрочного роста, добавляет она.

Коррекционное снижение нефтяных цен на данный момент оказывает негативное влияние главным образом на рубль, добавляет она.

Учитывая, что завтра (в рабочую субботу) торговля в РФ будет проходить без зарубежных площадок, торговая активность будет на минимальном уровне, также отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС мир инвестиций".