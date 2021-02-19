2021-02-19T17:08:07+03:00
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Цена на медь достигла максимума за десять лет
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Цена на медь в пятницу днем поднялась выше отметки 4 доллара за фунт — до максимального уровня с 2011 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.54 мск стоимость... ПРАЙМ, 19.02.2021
биржи, медь, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу днем поднялась выше отметки 4 доллара за фунт — до максимального уровня с 2011 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.54 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex растёт на 3,01%, до 4,0183 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В последний раз эта цена поднималась выше 4 долларов в сентябре 2011 года.
По итогам торгов четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,94%, до 8553 долларов, алюминия — на 1,06%, до 2137,5 доллара, цинка — на 1,4%, до 2855,5 доллара за тонну.
Спрос на медь растёт в последнее время на ожиданиях трейдерами того, что вакцинация от нового коронавируса и дальнейшее монетарное стимулирование будут способствовать восстановлению экономики после прошлогоднего спада. А побитию многолетних рекордов сегодня способствовало окончание новогодних каникул в Китае — крупнейшем потребителе меди в мире.