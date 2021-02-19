МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару в пятницу вечером поднялся до максимального уровня с весны 2018 года, превысив отметку 1,4 доллара за фунт, в то время как инвесторы оптимистично смотрят на перспективы восстановления экономики Великобритании в свете мер борьбы с коронавирусом в стране, свидетельствуют данные торгов. Биткоин достиг нового исторического максимума

По состоянию на 18.29 мск курс фунта стерлингов растёт до 1,4021 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3971 доллара. Ранее в пятницу показатель достиг значения в 1,4036 доллара, это рекорд с апреля 2018 года.

Курс евро к доллару при этом растёт до 1,2131 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2088 доллара, курс доллара к иене — опускается до 105,63 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,66 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,3%, до 90,32 пункта.

Трейдеры позитивно оценивают усилия властей Великобритании в борьбе с коронавирусом. На данный момент это лидер в Европе в том что касается массовой вакцинации населения. К настоящему моменту первые дозы вакцины получили уже более 16 миллионов жителей Британии. По последним прогнозам, к концу марта первые дозы прививки смогут получить все желающие старше 40 лет.

Курс евро к доллару в свою очередь укрепляется на макростатистике. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг PMI 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, вырос в феврале, а PMI в промышленности еврозоны подскочил до максимума за три года.