МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам на фоне позитивных настроений на западных площадках, корпоративных новостях и замедления темпов снижения нефтяных котировок, следует из данных торгов. Биткоин достиг нового исторического максимума

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,69%, до 3457,68 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,77%, до 1472,33 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.58 мск поднимается на 7 копеек, до 73,98 рубля, курс евро растет на 34 копейки – 89,72 рубля.

Основные биржевые европейские индексы растут в пределах 1%, ведущие американские индексы – до 0,67%.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,25% — до 63,77 доллара за баррель. Ранее в пятницу котировки теряли более 1%.