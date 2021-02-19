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https://1prime.ru/Financial_market/20210219/833084611.html
Российский рынок акций вырос на фоне позитива на западных площадках
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Российский рынок акций вырос по основным индексам на фоне позитивных настроений на западных площадках, корпоративных новостях и замедления темпов снижения нефтяных котировок,... ПРАЙМ, 19.02.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам на фоне позитивных настроений на западных площадках, корпоративных новостях и замедления темпов снижения нефтяных котировок, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,69%, до 3457,68 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,77%, до 1472,33 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.58 мск поднимается на 7 копеек, до 73,98 рубля, курс евро растет на 34 копейки – 89,72 рубля.
Основные биржевые европейские индексы растут в пределах 1%, ведущие американские индексы – до 0,67%.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,25% — до 63,77 доллара за баррель. Ранее в пятницу котировки теряли более 1%.