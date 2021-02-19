Рубль ушел в минус на осторожности инвесторов
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Курс рубля вечером снижается и к евро, и к доллару на фоне корректирующейся вниз стоимости нефти.
Перед выходными (даже с учётом того что в России ещё будет рабочая суббота) некоторые инвесторы выходят в иностранную валюту вследствие сохранения внешнеполитических рисков.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.52 мск повышается на 6 копеек, до 73,97 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 89,72 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Курс российской валюты в пятницу снижается против евро и в меньшей степени — к доллару на укреплении европейской валюты на форексе на 0,4%, до 1,2134 доллара.
При этом стоимость барреля сорта Brent корректируется в пятницу вниз после серии обновлений в предыдущие дни максимумов с января прошлого года (в итоге – на уровне 65,52 доллара). Однако к вечеру падение ощутимо ослабло, и Brent теряет в цене сейчас 0,2%, достигая 63,8 доллара, хотя днем дешевел до 62,1 доллара.
Добыча нефти в штате Техас, приостановленная из-за резкого похолодания, начала постепенно восстанавливаться.
Кроме того, сказываются и политические новости, способные увеличить предложение иранской нефти на мировом рынке. Ранее США дезавуировали заявление администрации прежнего президента Дональда Трампа о восстановлении санкций против Ирана, это следует из письма и.о. постпреда США при ООН Ричарда Миллса членам Совета безопасности. Стало известно также, что Европейский союз проводит интенсивные консультации о возможности созыва неформальной встречи, посвящённой ядерному договору с Ираном, с участием США.
Внешнеполитические риски также сохраняются высокими, что оказывает давление на рубль, особенно перед грядущими длинными выходными в России. Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций" считает, что представители стран Евросоюза 22 февраля могут договориться о новых санкциях против России.
В итоге евро и доллар укрепляются к рублю на 0,4% и 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,7 тысячи за баррель сорта Brent – около максимумов за несколько лет.
ПРОГНОЗЫ
На рубль также оказывают влияние рост доходности казначейских обязательств США, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".
"Однако на предстоящей неделе у рубля появится шанс сопротивляться негативной динамике нефти, поскольку на 25 февраля приходится пик налоговых платежей в РФ. Также должен проясниться вопрос о возможных новых европейских рестрикциях. Однако если верить информации в СМИ, то Европа собирается ограничиться списком чиновников и не более того. Поэтому против рубля остаётся лишь его низкая инвестиционная привлекательность, а вот премия внешнеполитических рисков может начать сокращаться", — отмечает он.
"В пользу российской валюты выступает фактор налогового периода и локальное отступление доллара, на которое указывает динамика индекса американской валюты DXY", — добавляет Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".
Впрочем, всё ещё сдерживают укрепление рубля "тлеющая напряженность" внешнеполитического фона и охлаждение спроса на ОФЗ, и в краткосрочной перспективе курс доллара может формироваться в пределах 73,6-74,6 рубля, заключает он.
https://1prime.ru/Financial_market/20210219/833084693.html