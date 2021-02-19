МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Курс рубля вечером снижается и к евро, и к доллару на фоне корректирующейся вниз стоимости нефти.

Перед выходными (даже с учётом того что в России ещё будет рабочая суббота) некоторые инвесторы выходят в иностранную валюту вследствие сохранения внешнеполитических рисков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.52 мск повышается на 6 копеек, до 73,97 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 89,72 рубля, следует из данных Московской биржи. Слабый рубль поможет бюджету России получить "лишние" миллиарды долларов

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты в пятницу снижается против евро и в меньшей степени — к доллару на укреплении европейской валюты на форексе на 0,4%, до 1,2134 доллара.

При этом стоимость барреля сорта Brent корректируется в пятницу вниз после серии обновлений в предыдущие дни максимумов с января прошлого года (в итоге – на уровне 65,52 доллара). Однако к вечеру падение ощутимо ослабло, и Brent теряет в цене сейчас 0,2%, достигая 63,8 доллара, хотя днем дешевел до 62,1 доллара.

Добыча нефти в штате Техас, приостановленная из-за резкого похолодания, начала постепенно восстанавливаться.

Кроме того, сказываются и политические новости, способные увеличить предложение иранской нефти на мировом рынке. Ранее США дезавуировали заявление администрации прежнего президента Дональда Трампа о восстановлении санкций против Ирана, это следует из письма и.о. постпреда США при ООН Ричарда Миллса членам Совета безопасности. Стало известно также, что Европейский союз проводит интенсивные консультации о возможности созыва неформальной встречи, посвящённой ядерному договору с Ираном, с участием США. Биткоин достиг нового исторического максимума

Внешнеполитические риски также сохраняются высокими, что оказывает давление на рубль, особенно перед грядущими длинными выходными в России. Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций" считает, что представители стран Евросоюза 22 февраля могут договориться о новых санкциях против России.

В итоге евро и доллар укрепляются к рублю на 0,4% и 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,7 тысячи за баррель сорта Brent – около максимумов за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

На рубль также оказывают влияние рост доходности казначейских обязательств США, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Российский рынок акций вырос на фоне позитива на западных площадках

"Однако на предстоящей неделе у рубля появится шанс сопротивляться негативной динамике нефти, поскольку на 25 февраля приходится пик налоговых платежей в РФ. Также должен проясниться вопрос о возможных новых европейских рестрикциях. Однако если верить информации в СМИ, то Европа собирается ограничиться списком чиновников и не более того. Поэтому против рубля остаётся лишь его низкая инвестиционная привлекательность, а вот премия внешнеполитических рисков может начать сокращаться", — отмечает он.

"В пользу российской валюты выступает фактор налогового периода и локальное отступление доллара, на которое указывает динамика индекса американской валюты DXY", — добавляет Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

Впрочем, всё ещё сдерживают укрепление рубля "тлеющая напряженность" внешнеполитического фона и охлаждение спроса на ОФЗ, и в краткосрочной перспективе курс доллара может формироваться в пределах 73,6-74,6 рубля, заключает он.