Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне в основном ростом
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме "Магнита" и "Ленты", в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.
Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,39%, до 6,88 доллара, "Новатэка" — на 2,67%, до 184,9 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,76%, до 76,46 доллара, "Газпрома" — на 0,39%, до 6,3 доллара, "Газпром нефти" — на 3,08%, до 23,4 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 5,38%, до 38,19 доллара, "Северстали" — на 2,31%, до 17,68 доллара, расписки НЛМК — на 2,18%, до 28,18 доллара.
Расписки ВТБ выросли в стоимости на 1,53%, до 0,96 доллара, Сбербанка — на 1,16%, до 14,78 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 5,39%, до 55,7 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 3,16%, до 9,78 доллара, "Магнита" — уменьшилась на 1,01%, до 14,76 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 3,82%, до 3,27 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210219/833084969.html