МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме "Магнита" и "Ленты", в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций вырос на фоне позитива на западных площадках

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,39%, до 6,88 доллара, "Новатэка" — на 2,67%, до 184,9 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,76%, до 76,46 доллара, "Газпрома" — на 0,39%, до 6,3 доллара, "Газпром нефти" — на 3,08%, до 23,4 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 5,38%, до 38,19 доллара, "Северстали" — на 2,31%, до 17,68 доллара, расписки НЛМК — на 2,18%, до 28,18 доллара.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 1,53%, до 0,96 доллара, Сбербанка — на 1,16%, до 14,78 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 5,39%, до 55,7 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 3,16%, до 9,78 доллара, "Магнита" — уменьшилась на 1,01%, до 14,76 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 3,82%, до 3,27 доллара.