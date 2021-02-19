МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в пятницу завершили торги ростом, поддержали европейские индексы сильная статистика, а также коррекционная динамика после снижения ранее, свидетельствуют данные торговых площадок. Российский рынок акций вырос на фоне позитива на западных площадках

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,1%, до 6624,02 пункта, французский CAC 40 — на 0,79%, до 5773,55 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,77%, до 13993,23 пункта.

Опубликованная ранее сильная статистика по деловой активности в Европе поддержала индексы региона. По данным исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг PMI 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в феврале вырос до максимума за два месяца. Кроме того, PMI в промышленности еврозоны подскочил до максимума за три года, превзойдя прогнозы аналитиков.

Поддержала торги и коррекционная динамика. Так, британский FTSE 100 и немецкий DAX до этого снижались три торговых сессии подряд, французский CAC 40 — две. Уменьшение индексов тогда стало некоторой паузой после более раннего ралли, его также поддерживали слабые данные финотчетностей компаний.

Корпоративные отчетности пятницы оказались более позитивными, чем днем ранее. Так, акции Danone подорожали на 2,2%. Ранее компания сообщила, что за 2020 год увеличила чистую прибыль на 1,4% в годовом выражении — до 1,96 миллиарда евро. Объем продаж при этом сократился на 6,6% — до 23,62 миллиарда евро.

Бумаги итальянской энергетической Eni выросли в цене на 1,1%. В четвертом квартале компания сократила чистый убыток в 2,6 раза в годовом выражении, до 725 миллионов евро. Разводненный убыток на акцию сократился до 0,2 евро с убытка в 0,53 евро годом ранее.