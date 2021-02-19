МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в пятницу по основным индексам на фоне улучшения настроений на западных площадках и корпоративных новостях, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,69%, до 3457,68 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,77%, до 1472,33 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.55 мск поднимается на 17 копеек, до 74,08 рубля, курс евро растет на 42 копейки – до 89,8 рубля.

Основные биржевые европейские индексы выросли до 0,88%, ведущие американские индексы преимущественно поднимаются до 0,15%.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent после закрытия торгов вновь усилил снижение и теряет 1,53% — до 62,95 доллара за баррель. Биткоин установил очередной рекорд по стоимости

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Норникеля" в пятницу обновили исторический максимум, поднявшись до 28 224 рублей. К текущему моменту акции компании растут на 5,06% — до 28 052 рублей.

"Сегодня ГМК заявил, что не будет обжаловать решение суда, которое обязывает выплатить 146,2 миллиарда рублей ущерба за разлив топлива в Норильске в мае прошлого года. Однако этот фактор уже заложен в цене. "Норникель" в опубликованной на этой неделе отчетности сообщил, что не только полностью зарезервировал сумму ущерба, но и расходы на ликвидацию последствий инцидента и рекультивацию. Этот резерв уже уменьшил операционную прибыль", — отмечает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

Так что в вопросе дивидендов никаких новых изменений не планируется, добавляет он.

Также в лидерах роста – расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (6,03%), акции Ozon (4,21%), ДВМП (3,45%), "Русала" (3,44%), АФК "Система" (2,82%), а также бумаги "Совкомфлота" (2,59%), НМТП (2,46%), "Новотэка" (2,39%), депозитарные расписки HeadHunter Group (2,16%), "Северстали" (2,06%).

В лидерах снижения – акции "Русснефти" (-2,1%), расписки "Ленты" (-1,14%), "М.Видео" (-1,01%), "Алросы" (-1%).

Максимальные потери понесли лидеры роста предыдущих дней: акции "Белуги" обвалились на 40,01%, "Абрау-Дюрсо" — на 17,79%. В то же время низколиквидные бумаги "Красного Октября" продолжили взлет. Так, привилегированные акции "Красного Октября" в пятницу к закрытию основных торгов выросли на 39,95% — до 543 рублей, обыкновенные – на 39,93%, до 771 рубля.

"Можно пофантазировать на тему создания крупной корпорации "Вино и шоколад России", но на текущий момент более правдоподобным объяснением является обычная спекулятивная игра на бирже, которая уже затем подхватывается разогревом в социальных сетях", — прокомментировал сегодня динамику в акциях "Белуги" ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Рубль ушел в минус на осторожности инвесторов

ПРОГНОЗЫ

В субботу Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций" ожидает пониженной активности на российском рынке, покупки могут носить выборочный характер. Зарубежные биржи будут закрыты, статистика не публикуется, напоминает он.

"Коронавирус, вакцинация, стимулы в США, геополитика, цены на сырье – набор этих тем остается базовым для настроений участников торгов. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на субботу – 3420-3470 пунктов", — добавляет эксперт.

"Благодаря внешней поддержке индекс Мосбиржи смог отыграть потери предыдущей сессии и вышел в верхнюю половину диапазона 3400-3500 пунктов. При этом завтра, после отыгрыша внешнего фона, наш рынок большую часть дня проведет в консолидации у достигнутых уровней в отсутствии внешних раздражителей", — считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.