МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций и рубль мало изменятся по своим ценовым показателям в рабочую субботу в отсутствие зарубежных игроков, полагают аналитики.

Спокойный информационный фон также будет способствовать консолидации отечественной валюты в парах с долларом и евро и основных индексов рынка акций у достигнутых уровней, считают они.

ПРОГНОЗЫ

Виталий Манжос из ИК "Алгоритм капитал" ожидает динамику индекса Мосбиржи со сдержанным изменением в пределах 0,1-0,3% — в диапазоне 3445-3470 пунктов.

"В рабочую субботу локальный рынок акций будет полностью изолирован от влияния внешнего фона. Незначительное вечернее падение стоимости фьючерсов на индексы Мосбиржи и РТС создает условия для открытия торгов в России с несущественным отклонением", — говорит аналитик. Автомобили Honda уходят из России

"Российский рынок будет торговаться в субботу в полном одиночестве, поэтому лишь сможет отыграть идеи предыдущего дня, которые, впрочем, во многом уже реализованы… Сложно ждать от рынка сильных движений, когда нет торговли во внешнем мире, а информационный фон выходных почти всегда является скудным", — добавляет Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Соответственно, наиболее вероятный сценарий на предстоящий торговый день — это консолидация, полагает он.

На валютной секции Московской биржи Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает перехода и рубля в консолидацию по отношению к основным мировым валютам. В отсутствии изменений внешнего фона доллар ляжет в дрейф в районе 74 рублей, в котором и проведет всю сессии при низких объемах торгов, прогнозирует он.

"Растущая доходность американских государственных облигаций продолжит поддерживать позиции доллара на глобальном валютном рынке и сегодня, тем самым негативно влияя на остальные валюты включая рубль. Поддержку национальной валюте окажут продажи иностранной валюты экспортёрами сырья, готовящиеся к налоговому периоду", — добавляет Константин Кочергин из банка "Восточный".

По мнению эксперта, пара "доллар-рубль" будет находиться в диапазоне 73,3-74,1 рубля за доллар.

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные биржевые индексы США изменились в пятницу незначительно. Масштабный энергокризис в США набирает обороты

Европейские фондовые индексы в пятницу завершили торги ростом, поддержали европейские индексы макростатистика, а также коррекционная динамика после снижения ранее.

Торги на азиатских фондовых биржах, на товарных и на срочном рынке в субботу не проводятся.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций значительно вырос в пятницу по основным индексам на улучшении настроений на западных площадках и корпоративных новостях.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,69%, до 3457,68 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,77%, до 1472,33 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 22 копейки, до 74,13 рубля, евро — на 45 копеек, до 89,83 рубля, также следует из данных Московской биржи.