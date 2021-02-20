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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210220/833086867.html
Курс рубля мало меняется к доллару и евро
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Курс рубля колеблется недалеко от уровней предыдущего закрытия в парах с долларом и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск субботы... ПРАЙМ, 20.02.2021
евро, валюта, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Курс рубля колеблется недалеко от уровней предыдущего закрытия в парах с долларом и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск субботы снижается на 2 копейки, до 74,11 рубля, курс евро — растёт на 3 копейки, до 89,86 рубля.