МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Курс рубля колеблется недалеко от уровней предыдущего закрытия в парах с долларом и евро, следует из данных Московской биржи. Эксперты дали прогноз по динамике российского рынка акций и курса рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск субботы снижается на 2 копейки, до 74,11 рубля, курс евро — растёт на 3 копейки, до 89,86 рубля.