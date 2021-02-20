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Российский рынок акций снижается по основным индексам
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Российский рынок акций снижается по основным индексам в начале торговой сессии субботы, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск субботы... ПРАЙМ, 20.02.2021
рынок акций, мосбиржа, ртс, новости, рынки, индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам в начале торговой сессии субботы, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск субботы опускается на 0,31%, до 3446,8 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,45%, до 1465,68 пункта.