МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам в начале торговой сессии субботы, свидетельствуют данные Московской биржи. Эксперты дали прогноз по динамике российского рынка акций и курса рубля

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск субботы опускается на 0,31%, до 3446,8 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,45%, до 1465,68 пункта.