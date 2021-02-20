МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Акции компании "Норникель" на старте торгов субботы снизились в цене более чем на 2% после сообщения об обрушении ночью цеха на Норильской обогатительная фабрике, следует из данных торгов.

Котировки "Норникеля" несколькими минутами ранее опускались на 2,1%, до 27 700 рублей, но к 10.21 мск уже теряют лишь 1,07%. При этом индекс Мосбиржи опускается на 0,5%. Какие товары подорожают вслед за продуктами

МЧС сообщило в ночь на субботу, что в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение на площади порядка 1 тысячи квадратных метров. Самостоятельно выбрались два человека, четырех спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из спасенных скончался в скорой помощи. Остальные пять пострадавших при обрушении находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщал краевой минздрав.

СК возбудил дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ.

Сама ГМК "Норильский никель" сообщила, что фабрика после обрушения цеха продолжает работу с ограничениями, связанными с аварийно-спасательными работами.