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Цена акций "Норникеля" упала более чем на 2%
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Акции компании "Норникель" на старте торгов субботы снизились в цене более чем на 2% после сообщения об обрушении ночью цеха на Норильской обогатительная фабрике, следует из... ПРАЙМ, 20.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Акции компании "Норникель" на старте торгов субботы снизились в цене более чем на 2% после сообщения об обрушении ночью цеха на Норильской обогатительная фабрике, следует из данных торгов.
Котировки "Норникеля" несколькими минутами ранее опускались на 2,1%, до 27 700 рублей, но к 10.21 мск уже теряют лишь 1,07%. При этом индекс Мосбиржи опускается на 0,5%.
МЧС сообщило в ночь на субботу, что в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение на площади порядка 1 тысячи квадратных метров. Самостоятельно выбрались два человека, четырех спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из спасенных скончался в скорой помощи. Остальные пять пострадавших при обрушении находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщал краевой минздрав.
СК возбудил дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ.
Сама ГМК "Норильский никель" сообщила, что фабрика после обрушения цеха продолжает работу с ограничениями, связанными с аварийно-спасательными работами.