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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210220/833087790.html
Официальный курс евро с 21 февраля вырос до 89,66 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 21 февраля, вырос на 11,77 копейки — до 89,6604 рубля, курс доллара — на 1,16 копейки, до 73,9833 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 20.02.2021
валюты, рубль, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 21 февраля, вырос на 11,77 копейки — до 89,6604 рубля, курс доллара — на 1,16 копейки, до 73,9833 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам с 21 февраля, выросла на 5,93 копейки, составив 81,038 рубля.