МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 21 февраля, вырос на 11,77 копейки — до 89,6604 рубля, курс доллара — на 1,16 копейки, до 73,9833 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам с 21 февраля, выросла на 5,93 копейки, составив 81,038 рубля. Тридцать первая страна зарегистрировала "Спутник V"