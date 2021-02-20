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Акции "Норникеля" падают более чем на 3% после заявлений Потанина
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Акции "Норникеля" падают в цене более чем на 3% после заявлений президента компании Владимира Потанина об аварии в цеху Норильской обогатительной фабрики, следует из данных... ПРАЙМ, 20.02.2021
авария, гмк норильский никель, новости, рынки, акции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Акции "Норникеля" падают в цене более чем на 3% после заявлений президента компании Владимира Потанина об аварии в цеху Норильской обогатительной фабрики, следует из данных Московской биржи.
К 13.52 мск акции "Норникеля" дешевели на 3,2% — до 27220 рублей. Сразу после заявлений Потанина журналистам акции компании максимально проседали на 3,9% — до 27030 рублей.
В ночь с 19 на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике (принадлежит структуре "Норникеля" — ООО "Медвежий ручей") обрушилось здание одного из цехов. Как сообщала компания, обрушение произошло при проведении ремонтных работ, которые производятся силами ООО "Норильскникельремонт" (также структура "Норникеля").
Самостоятельно спаслись два человека, четырех человек спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из извлеченных из-под завалов скончался в машине скорой помощи, пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.
Авария в цеху произошла из-за грубого нарушения техники и норм безопасности, заявил журналистам Потанин. По его словам, руководитель Норильской обогатительной фабрики отстранен от должности после ЧП.