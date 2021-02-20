МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Рубль в субботу немного прибавляет к доллару и евро в отсутствие внешних сигналов.

Рыночная активность невысока на фоне выходного в мире.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.22 мск снижался на 15 копеек, до 73,98 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 89,75 рубля, следует из данных Московской биржи. Эксперт оценил пределы роста стоимости биткоина

ЛЕГКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ

Российская валюта в субботу немного повышается против доллара и стабильна к евро на фоне вчерашнего повышения европейской валюты на форексе на 0,3%, до 1,2119 доллара.

Участники внутреннего валютного рынка в условиях выходного в мире не проявляют высокой активности – объем торгов американской валютой расчетами "завтра" в несколько раз снизился и составляет около 380 миллионов долларов.

При этом стоимость барреля сорта Brent накануне упала на 1,9%, до 62,72 доллара в рамках коррекции. Цены на нефть заметно упали после того, как в течение недели их рост поддерживался сообщениями о там, что добыча нефти в Техасе сокращается из-за аномальных холодов. Теперь же агентство Блумберг сообщило, что добыча начала постепенно восстанавливаться.

Тем временем участники нефтяного рынка стали отыгрывать новости о потенциальном возвращении иранской нефти на мировой рынок. Стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в режиме видеоконференции в заседании глава МИД Европейского союза, которое пройдет в понедельник в Брюсселе. Одним из вопросов обсуждения министров станет иранское "ядерное досье".

Ранее США отменили заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана, об этом следует из письма и.о. постпреда США при ООН Ричарда Миллса членам Совета Безопасности

Впрочем, геополитические риски сохраняются высокими, что оказывает сдерживающее влияние на рубль особенно перед грядущими длинными выходными в России. Представители стран Евросоюза 22 февраля могут договориться о новых санкциях против России.

Впрочем, в субботу рубль спокойно отреагировал на решение суда, признавшего законным решение о замене Алексею Навальному условного срока реальным по "делу "Ив Роше", зачтя время, проведённое им под домашним арестом. В итоге, согласно этому решению, Навальному придется провести в неволе около двух с половиной лет.

Доллар и евро снижаются к рублю на 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 4,65 тысячи за баррель сорта Brent, отойдя немного вниз от максимумов за несколько лет. Акции "Норникеля" падают более чем на 3% после заявлений Потанина

ПРОГНОЗЫ

Стоит помнить, что длинные праздники в России оставят локальным компаниям лишь день, чтобы допродать валюту под пиковые выплаты налогов 25 февраля, отмечает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Если глобальный фон в начале следующей недели сильно не ухудшится, то после выхода с праздников есть вероятность ускорения позитивной динамики рубля. Возможный анонс персональных санкций ЕС по ситуации с Навальным в понедельник может повлиять на настроения нерезидентов, но вряд ли это влияние окажется продолжительным", — добавил он.

Накануне российская валюта негативно отреагировала на речь президента США в рамках Мюнхенской конференции, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Теме России было отведено достаточно много внимания, и внимание это было явно окрашено в негативные тона. Впрочем, мы давно говорим о том, что в курсе доллара около 10 рублей это внешнеполитические риски. Поэтому очередные заявления Джо Байдена в защиту американских интересов ничего нового в картину мира не добавляют", — отметил он.