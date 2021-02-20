МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций снижается на корпоративных новостях и в отсутствие в субботу зарубежных игроков, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.20 мск снижался на 0,38%, до 3444,62 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,48%, до 1465,31 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 7 копеек, до 74,06 рубля, курс евро растет на 5 копеек – 89,88 рубля.

Торги на зарубежных рынках акций, товарных и срочных рынках в субботу не проводятся.

"Отечественный рынок торгуется в минусе. В субботу никакие другие рынки не работают, поэтому внешних ориентиров, кроме пятничных тем, нет. Однако локальный контекст подарил очередные корпоративные сюрпризы. У ГМК "Норникель" новые неприятности", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". Долговая нагрузка на региональные бюджеты возобновила свой рост

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Норникеля" в субботу попали под давление после сообщений об аварии на Норильской обогатительной фабрике. После сообщения об обрушении здания одного из цехов бумаги компании теряли в пределах 2%, после заявления президента и одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина падение усилилось и к текущему моменту они опускаются на 3,82%.

В ночь с 19 на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике (принадлежит структуре "Норникеля" — ООО "Медвежий ручей") обрушилось здание одного из цехов. Как сообщала компания, обрушение произошло при проведении ремонтных работ, которые производятся силами ООО "Норильскникельремонт" (также структура "Норникеля").

Позже Потанин заявил, что обрушение одного из зданий Норильской обогатительной фабрики показывает, что текущих усилий "Норникеля" по промышленной безопасности недостаточно, компания будет ужесточать требования.

Снижаются и акции "Русала" — на 1,29%.

Также в лидерах снижения – акции НМТП (-0,78%), "Распадской" (-0,7%), "Детского мира" (-0,62%), "Лукойла" (-0,6%).

В лидерах роста к середине сессии были расписки TCS Group (+4,56%), которые продолжали повышение после включения в индексы MSCI Russia, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Также в лидерах роста – акции "ВСМПО-Ависма" (1,91%), ММК (1,86%), ТГК-1 (1,68%), префы "Мечела" (1,65%), префы "Россетей" (1,53%), акции "Фосагро" (1,46%) и обыкновенные акции "Башнефти" (1,45%).

ПРОГНОЗЫ

До конца дня ситуация на российском рынке вряд ли существенно изменится, считает Кочетков из "Открытие Брокер". Эксперт оценил пределы роста стоимости биткоина

"Глава ГМК "Норникель" Владимир Потанин сообщил, что авария произошла по вине руководства обогатительной фабрики и несоблюдения техники безопасности. Ростехнадзор планирует рассмотреть вариант приостановки работы предприятия. Ситуация осложняется тем, что авария привела к гибели нескольких рабочих. Соответственно, слабость акций ГМК "Норникель" сохранится до конца дня и будет оказывать давление на индексы", — добавляет он.

"Торги в отсутствии внешних факторов ожидаемо проходят на спокойной ноте и в основном определяются корпоративными историями. Российские биржи вновь откроются в понедельник и на следующей неделе не будут работать только 23 февраля, во вторник", — напоминает Кожухова из "Велес Капитала".