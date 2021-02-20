МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Крупные игроки легко могут "разогревать" отдельные малоликвидные акции и использовать незрелость массово приходящих сейчас "диванных" инвесторов, которые опираются не на фундаментальный и технический анализ, а на слухи, в какой-то степени это можно считать манипулированием, прокомментировал РИА Новости аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев резкие скачки в последние дни котировок "Белуги", "Абрау-Дюрсо", "Красного Октября" и ряда других бумаг. Эксперт оценил пределы роста стоимости биткоина

Акции "Белуги", чей рост менее чем за месяц (с 25 января) превышал 400%, в последний раз предприняли попытку роста в пятницу утром, однако резко развернулись и с пика потеряли уже около 60%. Акции "Абрау-Дюрсо", за три дня со среды выраставшие примерно на 85%, также развернулись вскоре после старта пятничных торгов и с пика потеряли уже около 40%. Обыкновенные акции "Красного Октября" с четверга подскакивали на 115%, по ним разворот случился уже в субботу — падение с пика чуть более 40%.

Он допускает, что за этим стоит умелое манипулирование рынком со стороны крупных игроков. "Скажем так, кто-то из крупных игроков, понимая, что в рынке огромное количество несмышленой мелочевки, запросто может искусственно разогреть бумагу…. Если спекуляцией в данном случае называть умышленные действия, скажем, крупных игроков, которые понимают, что легко могут повести за собой толпу, как с дудочкой крыс, тогда можно сказать, что да, в какой-то степени манипулирование, но доказать будет очень тяжело, я думаю, невозможно", — сказал Коренев. Власти рассказали о причинах роста цен на жилье в России

По его словам, проблема усугубляется огромным количеством начинающих инвесторов, которых легче поймать на "дудочку". "Огромное количество не очень опытных инвесторов, которые не умеют выбирать ориентиры, вести профессиональный анализ акций, рынка, они не владеют техническим анализом, не владеют фундаментальным анализом, зато они успели усвоить увещевания многих, что на фондовом рынке можно быстро заработать: главное – поймать взлетающую акцию", — отметил аналитик.

"Рынки сильно перегреты, они понемножечку начинают разворачиваться в коррекцию, а недавно пришедшие инвесторы не привыкли к этому, они только застали рост", — продолжил он.

Механику происходящего Коренев описал так: инвестор покупает неликвидную бумагу, потом по этой бумаге случается перегрев, ее кто-то начинает резко сбрасывать и дальше это нарастает, как "снежный ком". "А почему бы ей не упасть? Бумага низколиквидная, обвалить ее много денег не надо: как только из бумаги начнется выход хотя бы небольшого количества инвесторов — она сразу падает", — отметил эксперт.