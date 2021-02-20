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https://1prime.ru/Financial_market/20210220/833090066.html
Российский рынок акций закрыл день снижением, а неделю - ростом
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Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам в субботу, однако поднялся по итогам удлиненной рабочей недели. В лидерах падения цены среди ликвидных акций... ПРАЙМ, 20.02.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам в субботу, однако поднялся по итогам удлиненной рабочей недели.
В лидерах падения цены среди ликвидных акций оказались бумаги "Норникеля" (-3,95%) на фоне аварии на обогатительной фабрике ГМК. При этом объем основных торгов с бумагами производителя никеля (12,9 миллиарда рублей) превысил половину объема торгов 45-ю акциями, входящими в расчет индекса Мосбиржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,33%, до 3446,32 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,44%, до 1465,82 пункта.
За неделю индексы подросли на 0,56% и на 0,26%, соответственно.