МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам в субботу, однако поднялся по итогам удлиненной рабочей недели. Банк России дал прогноз по росту цен на нефть

В лидерах падения цены среди ликвидных акций оказались бумаги "Норникеля" (-3,95%) на фоне аварии на обогатительной фабрике ГМК. При этом объем основных торгов с бумагами производителя никеля (12,9 миллиарда рублей) превысил половину объема торгов 45-ю акциями, входящими в расчет индекса Мосбиржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,33%, до 3446,32 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,44%, до 1465,82 пункта.

За неделю индексы подросли на 0,56% и на 0,26%, соответственно.