Курс рубля на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал высокую волатильность. Вначале он обновил максимумы с середины января — 73,125 рубля к доллару и с середины декабря-2020 – около 88,68 рубля — к евро. Однако затем доллар и евро резко отскочили вверх, с лихвой компенсировав этот рост.

Основным курсообразующим фактором для рубля осталась динамика нефтяных котировок. Вначале они обновили максимумы за 13 месяцев – немного выше 65,5 доллара за баррель сорта Brent. Однако впоследствии «черное золото» несколько скорректировалось вниз, потянув за собой и курс рубля.

Общий спрос на риск и геополитический фактор добавляли разнообразия в динамику курса российской валюты.

В итоге, доллар вечером в субботу за неделю повышался на 40 копеек до уровня 74,1 рубля, евро –на 60 копеек до 89,9 рублей. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась до 4,65 тысячи против 4,55 тысячи неделей ранее.

НЕФТЬ, ПОЛИТИКА И ИНФЛЯЦИЯ

Рубль начал торговую неделю ростом против доллара и евро, отыгрывая дорожающую нефть. Ее росту способствовал ряд новостей, вызывающих опасения за предложение сырья. Из-за экстремально холодной погоды в Техасе добыча сланцевой нефти там стала падать из-за отказов оборудования на нескольких перерабатывающих заводах штата. Между тем, это крупнейший регион сланцевой добычи в США. Так, в ноябре там в среднем добывалось 4,65 миллиона баррелей нефти в сутки.

Инвесторы в рисковые активы также отыгрывали позитивные новости о том, что пакет стимулов на сумму 1,9 триллиона долларов, предложенный новым президентом США Джо Байденом и готовящийся к принятию, поможет улучшить состояние американской экономики, а вакцинация — снизить смертность от COVID-19.

Однако рубль довольно быстро растерял поддержку и свалился в коррекцию вслед за мировыми рынками.

Давление на рисковые активы оказала информация Financial Times со ссылкой на неназванные источники, согласно которой Китай изучает, может ли он нанести ущерб американским оборонным подрядчикам, ограничив поставки редкоземельных металлов, которые имеют решающее значение для отрасли. Это ставит под угрозу ожидания, что с приходом новой администрации президента США отношения между двумя странами улучшатся, в том числе в торговой сфере и секторе высоких технологий, полагают эксперты.

На фоне роста инфляционных ожиданий в экономиках различных стран основным негативом для мировых торговых площадок выступило ускорение роста доходностей (снижения котировок) гособлигаций США в район максимумов с февраля 2020 года по индикативным 10-летним бумагам. Это стало сигналом о рисках сворачивания ФРС США необычайно мягкой денежно-кредитной политики, проводимой в последнее время.

Внутренний негатив для рубля поддерживался обновлением ценовым индексом Мосбиржи государственных облигаций минимум с апреля-2020 в районе 148,22 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел также преимущественно в снижении с робкими попытками стабилизации против основных резервных валют. При этом рынок нефти после серии обновлений 13-месячных максимумов показал рост волатильности. Это объяснялось аномальными холодами в США, из-за которых добыча нефти в стране рекордно обвалилась — на треть, или примерно на 3,5 миллиона баррелей, против примерно 11 миллионов баррелей в сутки до похолодания. При этом зеленая энергетика показала себя слабо – солнечные батареи из-за обледенения отказывались работать, ветряки не крутились. Без электричества осталось 2,5 миллиона техасцев, глава штата издал приказ газодобытчикам региона прекратить экспорт и направлять всю газодобычу на внутренние потребности.

Однако фактор аномальных холодов оказался краткосрочным и нефть в конце недели пошла вниз на фоне возобновления американской сланцевой добычи, создав дополнительное давление на рубль.

Этому же способствовал ожидаемый выход иранской нефти на мировой рынок. Ранее США дезавуировали заявление администрации прежнего президента Дональда Трампа о восстановлении санкций против Ирана, это следует из письма и.о. постпреда США при ООН Ричарда Миллса членам Совета безопасности. Стало известно также, что Европейский союз проводит интенсивные консультации по возможности созыва неформальной встречи по иранской ядерной сделке с участием США.

Между тем, Минфин ЦБ РФ оперся на слова главы Сбербанка Германа Грефа о готовности банка вместе с ВТБ покупать облигации федерального займа России (ОФЗ). Это спокойно покроет потребности бюджета в заимствованиях, заявил он.

В итоге ведомство несколько улучшило показатели привлечения средств в рублевый госдолг. Ведомство заняло максимальный объем с середины ноября прошлого года, разместив в среду на двух аукционах госбумаг на 81,5 миллиарда рублей (по номиналу) при совокупном спросе в 158,8 миллиарда рублей.

Определенную поддержку госбумагам и рублю в этом плане оказали и вербальные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Она заявила, что ЦБ РФ в 2021-2023 годах будет возвращаться к нейтральной ключевой ставке в 5-6% с нынешних 4,25%, но сроки и темпы будут зависеть от прогноза инфляции. Она даже не исключила повышения ключевой ставки ЦБ уже в текущем году, если экономика успеет полностью восстановиться, при этом возможности для дальнейшего смягчения политики, по ее словам, нет. Это — позитивный сигнал рублю.

Выпадающий на следующую неделю пик налогового периода февраля (все платежи за месяц тянут на 1,6 триллиона рублей) также будет оказывать поддержку рублю.

Однако геополитический фактор может ослабить ее. Страсбургский суд 16 февраля призвал правительство РФ освободить Алексея Навального, которому московский суд заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), "мера вступает в силу немедленно".

Глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что требование ЕСПЧ освободить Навального заведомо невыполнимо, в соответствии с российским законодательством для этого нет правовых оснований. На этом фоне в СМИ появились сообщения о том, что Россию могут "выгнать" из Совета Европы за невыполнение решения ЕСПЧ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на эти сообщения, назвав их "оторванными от реальности".

В итоге 22 февраля представители стран Евросоюза будут договариваться о новых санкциях против России. Есть мнение, что они окажутся персональными и вряд ли ощутимо скажутся на экономике. Поэтому рубль может сохранить крепкие позиции и продолжить попытки выхода на максимумы текущего года – в районе 73 против доллара.