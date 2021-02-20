МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам в субботу на фоне корпоративного негатива, однако поднялся по итогам удлиненной рабочей недели. Центробанк зафиксировал снижение доли "плохих" кредитов россиян

В лидерах падения цены среди ликвидных акций оказались бумаги "Норникеля" (-3,95%) на фоне аварии на обогатительной фабрике ГМК. При этом объем основных торгов с бумагами производителя никеля (12,9 миллиарда рублей) превысил половину объема торгов 45-ю акциями, входящими в расчет индекса Мосбиржи.

Также упали акции ТГК-2 (-4%) на фоне задержания гендиректора компании.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,33%, до 3446,32 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,44%, до 1465,82 пункта.

За неделю индексы подросли на 0,56% и на 0,26%, соответственно. Эксперт оценил пределы роста стоимости биткоина

БЕЗ ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ

Российский фондовый рынок в субботу снизился в отсутствие внешних сигналов, поскольку в мире сегодня был выходной.

Основные биржевые индексы США изменились в пятницу незначительно. Европейские фондовые индексы в пятницу завершили торги ростом, поддержали европейские индексы макростатистика, а также коррекционная динамика после снижения ранее.

При этом стоимость барреля сорта Brent накануне упала на 1,9%, до 62,72 доллара в рамках коррекции. Цены на нефть заметно упали после того, как в течение недели их рост поддерживался сообщениями о том, что добыча нефти в Техасе сокращается из-за аномальных холодов. Теперь же агентство Блумберг сообщило, что добыча начала постепенно восстанавливаться.

Тем временем участники нефтяного рынка стали отыгрывать новости о потенциальном возвращении иранской нефти на мировой рынок. Стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в режиме видеоконференции в заседании глав МИД Европейского союза, которое пройдет в понедельник в Брюсселе. Одним из вопросов обсуждения министров станет иранское "ядерное досье".

Ранее США отменили заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана, об этом следует из письма и.о. постпреда США при ООН Ричарда Миллса членам Совета Безопасности.

В лидерах падения цены на российской площадке оказались бумаги "Норникеля" (-4%), НМТП (-0,7%), "Русала" (-0,7%), "Магнита" (-0,5%).

Акции ТГК-2 (-4%) упали на фоне сообщений ФСБ и СК о том, что руководство "ТГК-2" и "Архоблэнерго" задержано за разорение "Архоблэнерго" с ущербом 350 миллионов рублей, целью подозреваемых, согласно сообщению, была монополизация топливно-энергетического рынка Архангельской области.

Выросли акции TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+4,3%), "ВСМПО-Ависма" (+2%), "Мечела" (+1,6%).

Во втором эшелоне обвалом выделились акции "Красного октября" (-37,7%) и "Белуги" (-31,2%), бумаги "Абрау-Дюрсо" упали менее значительно (-5,2%). Несколько дней спекулятивного разогрева этих акций сменились вполне закономерной фиксацией прибыли. Аналитик объяснил скачки низколиквидных акций в России

ПРОГНОЗЫ

В ближайшие дни рисковые активы попытаются определиться с краткосрочным трендом и в настоящий момент находятся на грани между развитием нисходящей коррекции и возвращением к росту, оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". При отсутствии санкционных новостей отечественные активы традиционно будут реагировать на динамику нефти и общий внешний фон, добавляет она.

"Индексы Мосбиржи и РТС в рабочую субботу оставались выше поддержек 3390 и 1430 пунктов, что говорит о возможности развития повышения на следующей неделе или как минимум продолжения бокового движения в диапазонах 3380-3520 пунктов по индикатору Мосбиржи и 1430-1510 пунктов по индексу РТС. Техническая картина на данный момент выглядит нейтральной. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3400-3500 пунктов", — сказала Кожухова.

Будущая неделя будет неполной на российском рынке: торги не состоятся 23 февраля, слабая активность предвидится и на торгах в понедельник, который в России будет официальным выходным, рассуждает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Вместе с тем, внешний фон в этот день будет полноценно насыщенным. Общий настрой инвесторов продолжит определять прежний круг тем — вирусная проблематика, стимулы в США, геополитика, сырьевые цены. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на понедельник — 3400-3500 пунктов", — оценил он.