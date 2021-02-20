МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Рубль в субботу немного прибавляет к доллару и так же снижается к евро в отсутствие внешних сигналов.

Рыночная активность невысока на фоне выходного дня в мире.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.16 мск снижался на 7 копеек, до 74,06 рубля, курс евро повышался на 7 копеек, до 89,89 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снизился, отыгрывая корпоративные новости

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в субботу немного повышается против доллара и на столько же снижается к евро на фоне вчерашнего повышения европейской валюты на форексе на 0,3%, до 1,2119 доллара.

Участники внутреннего валютного рынка в условиях выходного в мире не проявляют высокой активности — объем торгов американской валютой расчетами "завтра" в несколько раз снизился и составляет около 520 миллионов долларов.

При этом стоимость барреля сорта Brent накануне упала на 1,9% до 62,72 доллара в рамках коррекции. Цены на нефть заметно упали после того, как в течение недели их рост поддерживался сообщениями о том, что добыча нефти в Техасе сокращается из-за аномальных холодов. Теперь же агентство Блумберг сообщило, что добыча начала постепенно восстанавливаться.

Тем временем участники нефтяного рынка стали отыгрывать новости о потенциальном возвращении иранской нефти на мировой рынок. Стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в режиме видеоконференции в заседании глав МИД Европейского союза, которое пройдет в понедельник в Брюсселе. Одним из вопросов обсуждения министров станет иранское "ядерное досье". Эксперт оценил пределы роста стоимости биткоина

Ранее США отменили заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана, об этом следует из письма и.о. постпреда США при ООН Ричарда Миллса членам Совета Безопасности

Впрочем, геополитические риски сохраняются высокими, что оказывает сдерживающее влияние на рубль особенно перед грядущими длинными выходными в России. Представители стран Евросоюза 22 февраля могут договориться о новых санкциях против России.

Впрочем, в субботу рубль спокойно отреагировал на решение суда, признавшего законным решение о замене Алексею Навальному условного срока реальным по "делу "Ив Роше", зачтя время, проведённое им под домашним арестом. Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет — год из 3,5 назначенных он уже отбыл.

Доллар снижается вечером к рублю на 0,1%, евро прибавляет в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 4,65 тысячи за баррель сорта Brent, отойдя немного вниз от максимумов за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня на "тонком" рынке (с низкой активностью торгов) объемы торгов вдвое меньше обычных уровней, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Следующую неделю откроем на текущих значениях, преобладающим трендом будет укрепление рубля. Доллар может закрепиться ниже отметки 73,5 рубля уже в первые две сессии. Евро будет стремиться к 89 рублям", — добавил он. Рубль – шаг вперед и два назад

Прогнозный диапазон по доллару на следующую неделю, которая будет укороченной на отечественном рынке — 73-75 рубля, считает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

"В пользу российской валюты выступают сезонный фактор (сильный профицит торгового баланса) и налоговый период, пик которого придется на 25 февраля. При этом на предстоящей неделе, после нормализации ситуации в Техасе и других американских штатах, пострадавших от аномальных морозов, мы можем увидеть умеренное снижение нефтяных котировок. Важное значение для динамики рублевых активов сохранят геополитический фон и спрос на рынке ОФЗ", — добавил он.