МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей укороченной рабочей неделе стабильности российского рынка акций по основным фондовым индексам, а также — рубля к доллару, согласно опросу, проведенному РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС почти не изменятся, составив, соответственно к концу недели 3445 пунктов и 1463 пункта.

Цена на нефть марки Brent упадет на 1,2 доллара, до 61,5 доллара за баррель, курс евро на форексе спустится на 0,3 цента до 1,209 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара останется около 73,9 рубля, евро сползет на 60 копеек, до 89,3 рубля, ожидают аналитики. В ожидании обвала. Почему Россия поддерживает экономику США

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В фокусе — рост базовых долларовых доходностей, которые снижают привлекательность рискованных активов, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Увеличение инфляционных ожиданий в США провоцирует возвращение капитала из развивающихся рынков. Впрочем, на рынке накопилось множество дисбалансов. В частности, акции нефтяных компаний слабо реагируют на рост котировок нефти, а ускоряющаяся инфляция в развивающихся рынках не становится препятствием для снижения доходностей локального долга", — говорит он.

Стенограмма январского заседания ФРС США по учетной ставке и интервью главы Минфина США Джаннет Йеллен должны были убедить участников рынка в том, что и американский центральный банк, и министерство финансов склонны допустить перегрев экономики и, как следствие, надувание пузырей в отдельных видах активов, обращает внимание Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Вместо этого долговые рынки уже заложили в рыночные ставки ожидания агрессивного ужесточения монетарной политики в США. Это ставит покупателей рисковых активов перед непростым выбором: "прокатиться" на экономическом рывке, спровоцированном новыми стимулами, или зафиксировать прибыль, опасаясь намеренного прокола "пузыря" регулятором", — добавляет аналитик.

В центре внимания инвесторов остается согласование бюджетных стимулов в США, также отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Константин Кочергин из банка "Восточный" считает, что дальнейший рост котировок нефти выглядит сомнительным, учитывая, что текущий уровень цен может побудить нефтедобывающие страны более активно наращивать добычу. Вопрос о расширении квот может быть поставлен на следующей встрече ОПЕК+ в начале марта, добавляет он. Эксперт оценил пределы роста стоимости биткоина

"На цены давят ожидания прекращения добровольного сокращения добычи сверх сделки со стороны Саудовской Аравии. Позитив, исходящий от сокращения добычи в США, также ослабевает по мере постепенного восстановления работы месторождений. В то же время, на котировки нефти могут влиять разные темпы возвращения к полной загруженности месторождений и перерабатывающих заводов. Так, при более быстром восстановлении работы НПЗ возникнет перекос в сторону спроса, что будет позитивно для цен", — замечает Кадулин.

Из важной макростатистики понедельника Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" отмечает индекс делового климата IFO Германии за февраль. Во вторник, когда наш рынок будет закрыт, будут опубликованы январские данные по инфляции в еврозоне, февральский индекс доверия потребителей CB в США. Кроме того, в этот день ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. В среду ключевыми статданными будут сведения API и EIA о недельных изменениях запасов нефти в США, ВВП Германии за четвертый квартал 2020 года, продажи новостроек в Штатах в январе.

"В четверг инвесторы обратят внимание на мартовский индекс потребительского климата Германии (Gfk), базовые заказы на товары длительного пользования в США за январь и данные по американскому рынку труда, в частности число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю. В пятницу выделим данные по потребительской активности в США в начале года", — также напоминает аналитик. "Черный лебедь" близко: какой "пузырь" на бирже скоро лопнет

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Будущая неделя будет неполной на российском рынке, торги не состоятся 23 февраля в связи с праздником, напоминает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Слабая активность ожидается и на торгах в понедельник, который в России будет официальным выходным, добавляет он.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" считает, что рынок будет следовать за динамикой внешних площадок.

Индекс Московской биржи может повторить попытку обновить максимум, не исключает аналитик.

Российские акции, напротив, вышли из легкой коррекции и явно готовятся вновь штурмовать уровень 1500 пунктов по индексу РТС, считает в свою очередь Вайсберг из ИК "Регион".

"Российский рынок будет разрываться между противоречиями. С одной стороны, нефть может скорректироваться, потянув за собой сектор нефти и газа. С другой стороны, в контрактах на промышленные металлы начинает закладываться инфляционный сценарий в долларе. Соответственно, сектор металлов и добычи способен показать позитивную динамику", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"В потребительском секторе много необъяснимых движений в бумагах второго эшелона. Однако вечного роста в них не предполагается, поэтому разогнанные бумаги могут начать корректироваться", — добавляет он.

На следующей неделе российский рынок должен будет определиться с краткосрочным трендом, который в феврале смещается в сторону "бокового", ограниченного 3380-3520 пунктами по индикатору Мосбиржи и 1430-1510 пунктов по индексу РТС, указывает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

Курс рубля получит поддержку на фоне ушедших на второй план геополитических рисков, а также приближающегося налогового периода, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". "Вероятное ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ, по всей видимости, уже учтено в ценах облигаций. В то же время, на облигационный рынок продолжит давить агрессивный план Минфина по первичным размещениям. В целом, на российском рынке на короткой неделе серьёзные изменения маловероятны", — добавляет он. Рубль – шаг вперед и два назад

Госдепартамент США не стал вводить новых санкций против "Северного потока 2", ограничившись продлением уже существующих мер, а, по сообщениям СМИ, на встрече представителей МИД стран ЕС 22 февраля будут обсуждаться санкции, нацеленные только на конкретных чиновников, рассуждает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург". "Такие точечные санкции окажут локальное и умеренное влияние на рубль. Мы ожидаем, что курс останется вблизи уровня 74 рубля за доллар", — оценил он.

На прошлой неделе выросла доходность ОФЗ, благодаря чему к этим бумагам постепенно возвращается спрос, а это уменьшает давление на рубль со стороны продавцов гособлигаций, отмечает Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс".

На предстоящей неделе ожидается закрепление рынка энергоносителей ниже уровней закрытия пятницы, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "На таком фоне рубль проведет неделю в консолидации, удержавшись в коридоре 73-75 против доллара", — оценил он.

Негативом для рубля может стать продолжение роста доходностей по казначейским обязательствам США, что будет оказывать давление на валюты развивающихся экономик, отметил Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". ЦБ заявил о повышенных рисках для базового сценария развития России

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Кочергин из банка "Восточный" полагает, что в плюсе будут акции металлургов и нефтяников, а в минусе — представителей розничной торговли.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" отмечает, что на предстоящей неделе немного важных событий, которые могут повлиять на ход торгов. Из статистики: данные по продажам домов и товаров длительного пользования в США, также в России отчитаются "Полюс", "Лента" и ВТБ.

"Лидерами роста могут стать акции ритейлеров, девелоперов и банков на фоне роста стоимости потребительских товаров и ожидания увеличения спроса на ипотеку. Аутсайдерами могут стать акции нефтегазового сектора на фоне коррекции цены на нефть", — полагает он.