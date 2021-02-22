МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника вырос на 48,36 копейки, составив 74,4669 рубля, свидетельствуют данные биржи.

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В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 73,9833 рубля за доллар.