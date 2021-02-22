МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника вырос на 48,36 копейки, составив 74,4669 рубля, свидетельствуют данные биржи. Лучше не знать. Кому принадлежит ваш компьютер на самом деле

В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 73,9833 рубля за доллар.