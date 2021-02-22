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Курс доллара поднялся выше 75 рублей
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Курс рубля ускоряет снижение к доллару и евро: американская валюта поднялась выше 75 рублей впервые с 5 февраля, а европейская торгуется в диапазоне 90,7-90,8 рубля, следует из... ПРАЙМ, 22.02.2021
курс валют, евро, доллар, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Курс рубля ускоряет снижение к доллару и евро: американская валюта поднялась выше 75 рублей впервые с 5 февраля, а европейская торгуется в диапазоне 90,7-90,8 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.46 мск понедельника рос на 95 копеек – до 75,03 рубля, курс евро — на 85 копеек, до 90,74 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent несколько откатился от утренних максимумов и сейчас поднимается на 0,74% — до 62,2 доллара за баррель.