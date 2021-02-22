МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник в основном дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), сильнее всего падают GDR "Норникеля" – более чем на 8%, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 12.21 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,5% — до 6,77 доллара, "Новатэка" — на 4,06%, до 177,4 доллара, "Лукойла" — на 1,5%, до 75,31 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 2,08% — до 5,97 доллара, "Газпром нефти" — на 1,82%, до 22,98 доллара. Долговая нагрузка на региональные бюджеты возобновила свой рост

Бумаги "Норникеля" снижались на 8,18% — до 35,06 доллара, "Северстали" — на 0,93%, до 17,52 доллара, НЛМК — на 0,04%, до 28,17 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 1,76% — до 0,95 доллара, Сбербанка — на 1,69%, до 14,53 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,92% — до 55,75 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 1,07% — до 9,68 доллара, "Магнита" — на 1,25%, до 14,57 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 4,51% — до 3,42 доллара.