МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Доллар в ближайшие месяцы имеет шансы вырасти выше 80 рублей на волне выхода инвесторов из рисковых активов и роста инфляции в мире, сказал РИА Новости руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников. Эксперт оценил пределы роста стоимости биткоина

"По доллару техническая цель повышения — 76,5-77 рублей до мая текущего года. Если этот уровень будет пробит, то рубль ослабеет до 80-82 рублей", — сказал он.

Доллар в понедельник подскакивал до 75,08 рубля впервые с 5 февраля, а сейчас торгуется в районе 74,7 рубля.

Ведущие мировые центробанки пока стараются не замечать роста инфляции и продолжать мягкую монетарную политику, отмечает аналитик. Такой курс уже был в 60-х годах прошлого века, и кончилось это затяжным инфляционным кризисом 1968-1981 годов. Инфляцию легко разогнать, но сложно остановить, и крупные инвесторы это понимают, поэтому растет спрос на защитные активы, включая гособлигации США.

В понедельник доходность 10-летних казначейских облигаций США достигала 1,394% — максимума с февраля 2020 года. "Черный лебедь" близко: какой "пузырь" на бирже скоро лопнет

"Доходность 10-летних облигаций США в последний месяц растет непрерывно, и на этом фоне падает аппетит инвесторов к рисковым вложениям — в частности, к вложениям в облигации развивающихся стран. Это будет приводить к давлению на рубль. В сентябре будут выборы в Госдуму, и вероятно, ЦБ не будет поднимать ставку по политическим причинам. В условиях повышенной инфляции это означает, что нерезиденты будут продавать российские облигации и покупать доллар", — комментирует Верников.

"Есть также давление покупателей в евробондах, которые связано с усложнениями правил налогообложения. В такой ситуации в ближайшие месяцы на крепкий рубль можно не рассчитывать", — добавил эксперт.