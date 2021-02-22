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https://1prime.ru/Financial_market/20210222/833095146.html
Курс евро превысил 91 рубль
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Курс рубля ускорил снижение к евро на усилении санкционных рисков: европейская валюта впервые с 4 февраля пробила вверх уровень в 91 рубль, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 22.02.2021
валюты, евро, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Курс рубля ускорил снижение к евро на усилении санкционных рисков: европейская валюта впервые с 4 февраля пробила вверх уровень в 91 рубль, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 16.35 мск понедельника рос на 1,03 рубля – до 90,93 рубля, а чуть раньше подскакивал выше 91 рубля. Курс доллара повышался на 81 копейку — до 74,89 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,89% — до 62,69 доллара за баррель.