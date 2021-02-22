МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Курс рубля ускорил снижение к евро на усилении санкционных рисков: европейская валюта впервые с 4 февраля пробила вверх уровень в 91 рубль, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами "завтра" на 16.35 мск понедельника рос на 1,03 рубля – до 90,93 рубля, а чуть раньше подскакивал выше 91 рубля. Курс доллара повышался на 81 копейку — до 74,89 рубля. Масштабный энергокризис в США набирает обороты

Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,89% — до 62,69 доллара за баррель.