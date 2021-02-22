МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Курс рубля к доллару и российский рынок акций несколько замедлили снижение во второй половине дня, но остаются в минусе на общей волне выхода инвесторов из рисковых активов и возобновлении санкционной риторики. Эксперт оценил пределы роста стоимости биткоина

Дополнительное давление на отечественные фондовые индексы оказывает негативная динамика акций "Норникеля".

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.12 мск снижался на 0,23% — до 3438,29 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,43%, до 1444,79 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" поднимается на 91 копейку — до 74,99 рубля, курс евро — на 1,07 рубля, до 90,96 рубля.

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись преимущественно снижением. Основные европейские биржи снижаются в пределах 0,79%, фьючерсы на индексы Уолл-стрит – в пределах 1,42%.

"Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. В центре внимания инвесторов остается влияние роста доходности по гособлигациям США на относительную инвестиционную привлекательность фондового рынка", — комментирует Михаил Денисламов из "Фридом Финанс".

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ДОЛЛАР И ЕВРО НА ЛОКАЛЬНЫХ МАКСИМУМАХ

Рубль после символического роста к доллару и слабого снижения к евро на старте торгов почти сразу ушел в заметный минус к обеим валютам, несмотря на дорожающую нефть.

В результате евро пробил вверх отметку в 90 рублей впервые с 12 февраля и максимально поднимался до 90,98 рубля. Доллар несколько позже преодолел уровень в 75 рублей впервые с 5 февраля.

Впрочем, в середине торгового дня доллар отошел от внутридневных максимумов и торгуется чуть ниже 75 рублей. При этом евро направился к уровню в 91 рубль после сообщения о том, что главы МИД ЕС договорились о расширении персональных санкций против России. Имена пока не обсуждались.

На российскую валюту оказывает давление общий выход из рисковых активов на мировых рынках и геополитическая напряженность, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сделал заявления, содержащие санкционную риторику в адрес РФ. Спрос на рублевый долг также находится под давлением, на что указывает график индекса российских гособлигаций RGBI", — сказал он. "Черный лебедь" близко: какой "пузырь" на бирже скоро лопнет

РЫНОК АКЦИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российский рынок акций, открывшийся в плюсе, также быстро перешел к снижению вслед за бумагами "Норникеля" и акциями нефтегазового сектора. Индекс Мосбиржи максимально опускался в ходе торгов до 3415,37 пункта, а РТС, на который давит еще и ослабление рубля, — до 1434,84 пункта.

Акции "Норникеля" продолжают дешеветь после ЧП на Норильской обогатительной фабрике (принадлежит ООО "Медвежий ручей"), где в ночь с 19 на 20 февраля обрушилось здание одного из цехов. Ростехнадзор 20 февраля заявил, что рассмотрит возможность приостановки фабрики.

К текущему моменту бумаги "Норникеля" снижаются на 2,95%, а в первой половине дня они падали на 4,71% — до 25 812 рублей.

Также в аутсайдерах – акции НМТП (-2,18%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,94%), акции "Новатэка" (-1,67%), "Яндекса" (-1,59%) и обыкновенные акции "Башнефти" (-1,28%).

Часть бумаг нефтегазового сектора вышла в плюс, что позволило несколько сократить потери в индексе Мосбиржи. К текущему моменту акции "Газпрома" растут на 0,43%, "Лукойла" — на 1,67%, "Роснефти" — на 0,34%.

В лидерах роста – акции "Мостотреста" (+9,17%), расписки HeadHunter Group (+2,78%), акции ЛСР (+2,56%), НЛМК (+2,55%), "Русала" (+2,41%), "Северстали" (+89%). Tesla заработала на биткоинах больше, чем на продажах электрокаров

ПРОГНОЗЫ

"Во второй половине характер торгов вряд ли принципиально изменится. Выхода важной статистики не ожидается. Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит сегодня на конференции "Европейский семестр", в свою очередь министр финансов США Джанет Йеллен произнесет речь на конференции New York Times DealBook", — говорит Бахтин.

По его мнению, индекс Мосбиржи завершит сессию в диапазоне 3415-3465 пунктов, а пара доллар-рубль во второй половине дня будет торговаться в коридоре 74,5-75 рублей.

По мнению Денисламова, доходность американских гособлигаций должна подняться намного выше, чтобы этот фактор в одиночку мог вызвать существенную коррекцию рынка акций. "Тем не менее, краткосрочное снижение вполне вероятно из-за технических факторов", — добавляет он.