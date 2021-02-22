Рубль и российский рынок акций снижаются на общей волне бегства от риска
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Курс рубля к доллару и российский рынок акций несколько замедлили снижение во второй половине дня, но остаются в минусе на общей волне выхода инвесторов из рисковых активов и возобновлении санкционной риторики.
Дополнительное давление на отечественные фондовые индексы оказывает негативная динамика акций "Норникеля".
Рублевый индекс Мосбиржи к 16.12 мск снижался на 0,23% — до 3438,29 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,43%, до 1444,79 пункта, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" поднимается на 91 копейку — до 74,99 рубля, курс евро — на 1,07 рубля, до 90,96 рубля.
ВНЕШНИЙ ФОН
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись преимущественно снижением. Основные европейские биржи снижаются в пределах 0,79%, фьючерсы на индексы Уолл-стрит – в пределах 1,42%.
"Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. В центре внимания инвесторов остается влияние роста доходности по гособлигациям США на относительную инвестиционную привлекательность фондового рынка", — комментирует Михаил Денисламов из "Фридом Финанс".
Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,98% — до 62,75 доллара за баррель.
ДОЛЛАР И ЕВРО НА ЛОКАЛЬНЫХ МАКСИМУМАХ
Рубль после символического роста к доллару и слабого снижения к евро на старте торгов почти сразу ушел в заметный минус к обеим валютам, несмотря на дорожающую нефть.
В результате евро пробил вверх отметку в 90 рублей впервые с 12 февраля и максимально поднимался до 90,98 рубля. Доллар несколько позже преодолел уровень в 75 рублей впервые с 5 февраля.
Впрочем, в середине торгового дня доллар отошел от внутридневных максимумов и торгуется чуть ниже 75 рублей. При этом евро направился к уровню в 91 рубль после сообщения о том, что главы МИД ЕС договорились о расширении персональных санкций против России. Имена пока не обсуждались.
На российскую валюту оказывает давление общий выход из рисковых активов на мировых рынках и геополитическая напряженность, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
"Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сделал заявления, содержащие санкционную риторику в адрес РФ. Спрос на рублевый долг также находится под давлением, на что указывает график индекса российских гособлигаций RGBI", — сказал он.
РЫНОК АКЦИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Российский рынок акций, открывшийся в плюсе, также быстро перешел к снижению вслед за бумагами "Норникеля" и акциями нефтегазового сектора. Индекс Мосбиржи максимально опускался в ходе торгов до 3415,37 пункта, а РТС, на который давит еще и ослабление рубля, — до 1434,84 пункта.
Акции "Норникеля" продолжают дешеветь после ЧП на Норильской обогатительной фабрике (принадлежит ООО "Медвежий ручей"), где в ночь с 19 на 20 февраля обрушилось здание одного из цехов. Ростехнадзор 20 февраля заявил, что рассмотрит возможность приостановки фабрики.
К текущему моменту бумаги "Норникеля" снижаются на 2,95%, а в первой половине дня они падали на 4,71% — до 25 812 рублей.
Также в аутсайдерах – акции НМТП (-2,18%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,94%), акции "Новатэка" (-1,67%), "Яндекса" (-1,59%) и обыкновенные акции "Башнефти" (-1,28%).
Часть бумаг нефтегазового сектора вышла в плюс, что позволило несколько сократить потери в индексе Мосбиржи. К текущему моменту акции "Газпрома" растут на 0,43%, "Лукойла" — на 1,67%, "Роснефти" — на 0,34%.
В лидерах роста – акции "Мостотреста" (+9,17%), расписки HeadHunter Group (+2,78%), акции ЛСР (+2,56%), НЛМК (+2,55%), "Русала" (+2,41%), "Северстали" (+89%).
ПРОГНОЗЫ
"Во второй половине характер торгов вряд ли принципиально изменится. Выхода важной статистики не ожидается. Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит сегодня на конференции "Европейский семестр", в свою очередь министр финансов США Джанет Йеллен произнесет речь на конференции New York Times DealBook", — говорит Бахтин.
По его мнению, индекс Мосбиржи завершит сессию в диапазоне 3415-3465 пунктов, а пара доллар-рубль во второй половине дня будет торговаться в коридоре 74,5-75 рублей.
По мнению Денисламова, доходность американских гособлигаций должна подняться намного выше, чтобы этот фактор в одиночку мог вызвать существенную коррекцию рынка акций. "Тем не менее, краткосрочное снижение вполне вероятно из-за технических факторов", — добавляет он.
https://1prime.ru/Financial_market/20210222/833095178.html