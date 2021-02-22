МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота активно растет в понедельник вечером и уже превысила психологическую отметку в 1800 долларов за унцию, восстанавливаясь после падения более чем на 2% на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов. Рубль и российский рынок акций снижаются на общей волне бегства от риска

По состоянию на 17.40 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,46%, или на 26 долларов — до 1803,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал при этом на 1,79% — до 27,73 доллара за унцию.

На минувшей неделе золото подешевело более чем на 2% на фоне роста доходности гособлигаций США и укрепления курса доллара. Цена на драгметалл обновила минимум с 30 ноября 2020 года в 1766,6 доллара за унцию.

Поддержку золоту в понедельник оказывают опасения ускорения инфляции в свете восстановления мировой экономики и ожиданий по стимулированию экономики США, а также волна общего бегства от риска на мировых рынках.

Курс доллара немного снижается на этом фоне, также поддерживая котировки золота.