МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Фондовые биржи США падают в понедельник в русле общего снижения рисковых настроений на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото пробила психологическую отметку в 1800 долларов

По состоянию на 18.02 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,33% — до 31391,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,86%, до 13756,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,47%, до 3887,8 пункта.

Трейдеры в понедельник не склонны рисковать. Их внимание переключилось на возможные последствия восстановления экономики после пандемии. В частности, инвесторы обеспокоены тем, что пакет стимулирования экономики США в 1,9 триллиона долларов приведет к росту экономической активности и всплеску инфляции, что в свою очередь может побудить ФРС ужесточить монетарную политику.

На предварительных торгах давление на стоимость акций также оказал рост доходности гособлигаций США до максимума с февраля прошлого года, который способствовал укреплению доллара. Однако доходность гособлигаций уже перешла к коррекционному снижению. Курс доллара также незначительно снижается.

Тем временем акции американского концерна Boeing дешевеют на 1,8% после того, как компания рекомендовала приостановить полеты лайнеров 777 с двигателем Pratt & Whitney PW4000-112 на фоне ЧП с двигателем в Колорадо.