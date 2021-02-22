Рубль и российский рынок акций снизились на ухудшении настроений
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Курс рубля и российский рынок акций в понедельник умеренно снизились на негативных настроениях зарубежных инвесторов и распродажах в отдельных российских бумагах, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,36%, до 3433,93 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,72%, до 1455,33 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 19.39 мск поднимается на 26 копеек, до 74,34 рубля, курс евро растет на 42 копейки – 90,31 рубля.
Основные биржевые европейские индексы снижаются в пределах 0,36%, ведущие индексы США преимущественно теряют до 1,53%, при этом индекс Dow Jones растет на символические 0,02%.
Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,62% — до 63,77 доллара за баррель.
НЕГАТИВНЫЕ НАСТРОЕНИЯ
На российском рынке акций в понедельник преобладали умеренные продажи, указывает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестоций".
"Ухудшение настроений на внешних рынках и геополитическая напряженность компенсировались во второй половине дня ускорением роста нефтяных цен, реагирующих на сообщения о том, что нефтяная инфраструктура юга США, пострадавшего от аномальных морозов, может восстанавливаться дольше, чем ожидалось", — добавляет он.
В то же время акции "Норникеля" продолжают дешеветь после ЧП на Норильской обогатительной фабрике (принадлежит ООО "Медвежий ручей"), где в ночь с 19 на 20 февраля обрушилось здание одного из цехов. Ростехнадзор 20 февраля заявил, что рассмотрит возможность приостановки работы фабрики. К текущему моменту бумаги "Норникеля" снижаются на 4,31%, после закрытия основных торгов падали на 4,76% — до 25 800 рублей.
Объем торгов бумагами компании превысил 22,08 миллиарда рублей, что составляет 25% объема торгов 45 акциями, входящими в расчет индекса Мосбиржи.
Также в лидерах снижения к закрытию торгов оказались расписки X5 (-2,34%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,31%), акции "Яндекса" (-2,27%) и обыкновенные акции "Ростелекома" (-2,15%).
В лидерах роста — акции "Мостотреста" (+2,86%), "Русала" (+2,53%), "Лукойла" (+2,46%), Московской биржи (+2,45%), "Распадской" (+2,08%), НЛМК (+2,05%), ЛСР (+1,47%), "Северстали" (+1,4%).
РУБЛЬ КОМПЕНСИРОВАЛ ЧАСТЬ ПОТЕРЬ
В понедельник курс рубля значительно слабел. Доллару удалось в моменте подняться выше 75 рублей впервые с 5 февраля – до 75,08 рубля, евро пробил две ключевые отметки – с утра подскочил выше 90 рублей впервые с 12 февраля, а во второй половине дня протестировал отметку в 91 рубль – впервые с 4 февраля.
Впрочем, вечером рублю удалось сократить большую часть потерь: доллар торгуется в районе 74,3 рубля, евро – около 90,3 рубля, следует из динамики торгов.
"Давление геополитического фактора и снижение спроса на рублевый долг оказывают давление на российскую валюту. Рубль проявляет слабость, несмотря на рост котировок нефти и некоторое отступление доллара, на что указывает динамика индекса доллара DXY (отражающего позиции доллара к основным валютам торговых партнеров – ред.)", — отмечает Бахтин.
Однако Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" считает, что геополитический фон сейчас никакой угрозы для российской валюты не представляет.
ПРОГНОЗЫ
Ващенко полагает, что рубль в паре с долларом до конца торгов понедельника будет колебаться на текущем уровне.
Бахтин из "БКС Мир инвестоций" отмечает, что на этой неделе поддержку рублю может оказывать фактор налогового периода. В краткосрочной перспективе аналитик ожидает пару доллар-рубль в пределах 74-75 рублей.
Он напоминает, что в среду российский рынок будет отыгрывать результаты вторника на внешних рынках, в фокусе внимания останутся вирусная проблематика, стимулы в США, геополитика, сырьевые цены. Еще одна важная тема для общерыночных настроений – рост инфляционных рисков, что отражается в растущей доходности казначейских облигаций США, обращает внимание он. По его мнению, индекс Мосбиржи сформируется в среду в диапазоне – 3380-3460 пунктов.
https://1prime.ru/Financial_market/20210222/833095770.html