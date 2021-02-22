МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Курс рубля и российский рынок акций в понедельник умеренно снизились на негативных настроениях зарубежных инвесторов и распродажах в отдельных российских бумагах, следует из данных торгов. Эксперт допустил рост доллара выше 80 рублей

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,36%, до 3433,93 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,72%, до 1455,33 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.39 мск поднимается на 26 копеек, до 74,34 рубля, курс евро растет на 42 копейки – 90,31 рубля.

Основные биржевые европейские индексы снижаются в пределах 0,36%, ведущие индексы США преимущественно теряют до 1,53%, при этом индекс Dow Jones растет на символические 0,02%.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,62% — до 63,77 доллара за баррель.

НЕГАТИВНЫЕ НАСТРОЕНИЯ

На российском рынке акций в понедельник преобладали умеренные продажи, указывает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестоций".

"Ухудшение настроений на внешних рынках и геополитическая напряженность компенсировались во второй половине дня ускорением роста нефтяных цен, реагирующих на сообщения о том, что нефтяная инфраструктура юга США, пострадавшего от аномальных морозов, может восстанавливаться дольше, чем ожидалось", — добавляет он.

В то же время акции "Норникеля" продолжают дешеветь после ЧП на Норильской обогатительной фабрике (принадлежит ООО "Медвежий ручей"), где в ночь с 19 на 20 февраля обрушилось здание одного из цехов. Ростехнадзор 20 февраля заявил, что рассмотрит возможность приостановки работы фабрики. К текущему моменту бумаги "Норникеля" снижаются на 4,31%, после закрытия основных торгов падали на 4,76% — до 25 800 рублей.

Объем торгов бумагами компании превысил 22,08 миллиарда рублей, что составляет 25% объема торгов 45 акциями, входящими в расчет индекса Мосбиржи.

Также в лидерах снижения к закрытию торгов оказались расписки X5 (-2,34%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,31%), акции "Яндекса" (-2,27%) и обыкновенные акции "Ростелекома" (-2,15%).

В лидерах роста — акции "Мостотреста" (+2,86%), "Русала" (+2,53%), "Лукойла" (+2,46%), Московской биржи (+2,45%), "Распадской" (+2,08%), НЛМК (+2,05%), ЛСР (+1,47%), "Северстали" (+1,4%). "Черный лебедь" близко: какой "пузырь" на бирже скоро лопнет

РУБЛЬ КОМПЕНСИРОВАЛ ЧАСТЬ ПОТЕРЬ

В понедельник курс рубля значительно слабел. Доллару удалось в моменте подняться выше 75 рублей впервые с 5 февраля – до 75,08 рубля, евро пробил две ключевые отметки – с утра подскочил выше 90 рублей впервые с 12 февраля, а во второй половине дня протестировал отметку в 91 рубль – впервые с 4 февраля.

Впрочем, вечером рублю удалось сократить большую часть потерь: доллар торгуется в районе 74,3 рубля, евро – около 90,3 рубля, следует из динамики торгов.

"Давление геополитического фактора и снижение спроса на рублевый долг оказывают давление на российскую валюту. Рубль проявляет слабость, несмотря на рост котировок нефти и некоторое отступление доллара, на что указывает динамика индекса доллара DXY (отражающего позиции доллара к основным валютам торговых партнеров – ред.)", — отмечает Бахтин.

Однако Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" считает, что геополитический фон сейчас никакой угрозы для российской валюты не представляет. Эксперт оценил пределы роста стоимости биткоина

ПРОГНОЗЫ

Ващенко полагает, что рубль в паре с долларом до конца торгов понедельника будет колебаться на текущем уровне.

Бахтин из "БКС Мир инвестоций" отмечает, что на этой неделе поддержку рублю может оказывать фактор налогового периода. В краткосрочной перспективе аналитик ожидает пару доллар-рубль в пределах 74-75 рублей.

Он напоминает, что в среду российский рынок будет отыгрывать результаты вторника на внешних рынках, в фокусе внимания останутся вирусная проблематика, стимулы в США, геополитика, сырьевые цены. Еще одна важная тема для общерыночных настроений – рост инфляционных рисков, что отражается в растущей доходности казначейских облигаций США, обращает внимание он. По его мнению, индекс Мосбиржи сформируется в среду в диапазоне – 3380-3460 пунктов.