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https://1prime.ru/Financial_market/20210222/833096085.html
Аналитик рассказал, при каких условиях доллар будет стоить 30 рублей
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Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал "Вечерней Москве", что ожидать курса доллара в районе 30 рублей можно будет лишь в случае деноминации российской валюты... ПРАЙМ, 22.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал "Вечерней Москве", что ожидать курса доллара в районе 30 рублей можно будет лишь в случае деноминации российской валюты.
"Например, у вас был курс 300, а после деноминации стал 30 или вообще 3", — пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что такой сценарий возможен, если стоимость доллара составит 125-127 рублей. Однако сейчас курс находится в диапазоне 73-77 рублей за доллар, поэтому проводить деноминацию не имеет смысла.
Демура уточнил, что курс рубля зависит от ситуации на внешних рынках. При этом он раскритиковал распространенное утверждение, что динамика рубля зависит от изменений цен на нефть.
"Эта зависимость есть только в головах экспертов и аналитиков", — уверен он.