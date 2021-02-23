МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник торгуются разнонаправленно на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Илон Маск за сутки потерял 15 миллиардов долларов

По состоянию на 12.09 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,41% — до 6,89 доллара, "Новатэка" — на 0,34%, до 179,6 доллара, "Лукойла" — на 0,52%, до 78 долларов. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,41% — до 6,01 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 4,47%, до 24,55 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,69% — до 35,14 доллара, "Северстали" — снижались на 0,67%, до 17,78 доллара, НЛМК — опускались на 1,4%, до 28,26 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 2,19% — до 0,94 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,37%, до 14,88 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,45% — до 56,05 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 2,74% — до 9,39 доллара, "Магнита" — на 0,17%, до 14,3 доллара. Цена бумаг "Ленты" оставалась без изменений — на уровне 3,42 доллара.