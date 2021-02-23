Бумаги российских компаний торгуются в Лондоне без единой динамики
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник торгуются разнонаправленно на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 12.09 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,41% — до 6,89 доллара, "Новатэка" — на 0,34%, до 179,6 доллара, "Лукойла" — на 0,52%, до 78 долларов. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,41% — до 6,01 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 4,47%, до 24,55 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,69% — до 35,14 доллара, "Северстали" — снижались на 0,67%, до 17,78 доллара, НЛМК — опускались на 1,4%, до 28,26 доллара.
Бумаги ВТБ дешевели на 2,19% — до 0,94 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,37%, до 14,88 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,45% — до 56,05 доллара.
GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 2,74% — до 9,39 доллара, "Магнита" — на 0,17%, до 14,3 доллара. Цена бумаг "Ленты" оставалась без изменений — на уровне 3,42 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210223/833098192.html