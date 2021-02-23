МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились во вторник вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,17% — до 336,36 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,85%, до 2396,01 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,03% — до 30632,64 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,31% — до 3070,09 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — поднялся на 0,86%, до 6839,2 пункта.

Биржи Японии были закрыты во вторник. В понедельник японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,46% — до 30156,03 пункта.

Биржи США в понедельник в основном снизились, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 2,5%. В целом к снижению индексов привели инфляционные ожидания. Инвесторы опасаются, что ускорение инфляции может побудить ФРС свернуть поддержку экономики и ужесточить монетарную политику. Бюджетный комитет одобрил план Байдена по поддержке экономики США

При этом от более сильного падения индексы удерживают в целом позитивные ожидания по экономике, связанные с развертыванием вакцинации и ожиданиями смягчения карантина в мире.

"К счастью, в обществе сегодня в целом больше оптимизма, чем страха, поскольку вакцины демонстрируют эффективные результаты", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс старшего стратега Axi по мировым рынкам Стивена Иннеса (Stephen Innes). Эксперт уверен, что благодаря этому мир вскоре начнет возвращаться к нормальной жизни.