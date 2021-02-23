МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price в марте ожидает начала торгов своими глобальными депозитарными расписками (GDR) на Лондонской бирже в рамках первичного публичного размещения (IPO), говорится в сообщении компании. "Нафтогаз Украины" сообщил о намерении выйти на IPO

"Окончательная цена предложения будет определена после формирования книги заявок. Ожидается, что допуск на Лондонскую фондовую биржу состоится в марте 2021 года", — говорится в сообщении.

Fix Price 15 февраля объявила о планах провести IPO на Лондонской фондовой бирже и о намерении получить вторичный листинг на Московской бирже. Последняя 20 февраля сообщила о допуске GDR сети магазинов к торгам.

Продавцами GDR на акции Fix Price в рамках IPO выступают структуры основателей ритейлера Артема Хачатряна и Сергея Ломакина (Luncor Overseas S.A. и LF Group DMCC соответственно), а также Samonico Holdings Ltd. (структура инвестиционной компании Marathon Group) и GLQ International Holdings Ltd. (100-процентная дочерняя структура Goldman Sachs Group). Гонконгская биржа в четыре раза обогнала Лондонскую по объему торгов

Luncor также продаст определенное количество GDR от лица некоторых топ-менеджеров компании и других миноритарных акционеров. Основатели компании после размещения сохранят за собой "значительную долю" в капитале ритейлера. Согласно материалам Fix Price к IPO, Артем Хачатрян и Сергей Ломакин владеют по 41,7% компании, Marathon Group принадлежит 9,9%, Goldman Sachs — 4%, топ-менеджерам сети — 2,3% акций.

Ритейлер Fix Price, основанный в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии и Киргизии. На конец 2020 года сеть компании насчитывала 4 167 магазинов (включая 425 по франшизе). Выручка Fix Price в 2020 году увеличилась на 33% — до 190,059 миллиарда рублей, чистая прибыль по МСФО — на 33,4%, до 17,575 миллиарда, EBITDA — на 36,4%, до 36,924 миллиарда рублей.