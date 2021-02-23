МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы снижаются во вторник, следуя за индексами США и Азии, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы также оценивают корпоративные новости и макроэкономическую статистику по региону. Азиатские биржи закрылись в основном снижением вслед за США

По состоянию на 14.09 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,54% — до 6576,35 пункта, французский CAC 40 — на 0,4%, до 5744,39 пункта, немецкий DAX — на 1,44%, до 13748,6 пункта.

Мировые фондовые рынки снижаются во вторник после того, как днем ранее просел технологический сектор США. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 2,5% по итогам торгов понедельника. Снижение было связано с инфляционными ожиданиями, — инвесторы опасаются, что ускорение инфляции приведет к тому, что ФРС свернет поддержку экономики и ужесточит монетарную политику. Индексы Азии во вторник в основном также закрылись в минусе.

Трейдеры также обратили внимание на финансовую отчетность британско-гонконгской банковской группы HSBC. В 2020 году чистая прибыль банка, приходящаяся на акционеров, упала на 35% — до 3,9 миллиарда долларов. Акции банка на бирже Лондона дешевеют на 3,1%. Годовая инфляция в еврозоне в январе ожидаемо составила 0,9%

На динамику индексов отчасти влияет и статистика по региону. Европейское статистическое агентство Евростат сохранило оценку годовой инфляции в еврозоне в январе на уровне 0,9% против дефляции в декабре в 0,3%. При этом в месячном исчислении потребительские цены в еврозоне в январе выросли на 0,2%.

Несколько сдерживают снижение бирж удорожание нефти и надежды на снятие карантинных ограничений в Великобритании. Нефть дорожает почти на 1%, поддерживая компании нефтегазового сектора. Акции BP растут в цене на 1,8%, Total — на 2%. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все карантинные ограничения в стране могут быть сняты к 21 июня в зависимости от ситуации.