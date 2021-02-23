МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США во вторник опускаются перед выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла в конгрессе, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи снижаются вслед за США и Азией

По состоянию на 14.53 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,03% — до 31456 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,67%, до 13003,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 3854,88 пункта.

Позднее во вторник Пауэлл выступит перед банковским комитетом конгресса, а на среду запланировано выступление перед комитетом по финансовым услугам. Трейдеры надеются услышать комментарии и прогнозы Пауэлла по экономике в свете ситуации с коронавирусом в стране.

На динамику фьючерсов влияют также укрепившиеся инфляционные ожидания и рост доходности гособлигаций США до максимального уровня за последний год. Трейдеры на этом фоне опасаются, что власти могут ограничить поддержку экономики, а ФРС — ужесточить денежно-кредитную политику. Бюджетный комитет одобрил план Байдена по поддержке экономики США

"Рост доходности гособлигаций… заставляет инвесторов и рынки пересмотреть свои взгляды на акции", — цитирует газета Wall Street Journal аналитика Invesco Пола Джексона (Paul Jackson). По словам эксперта, впервые за несколько месяцев вложения в гособлигации начинают казаться более привлекательными.

Акции Tesla перед открытием основных торгов снижаются в цене на 6,1%. В понедельник бумаги компании подешевели на 8,6%, из-за чего глава компании Илон Маск, по подсчетам агентства Блумберг, потерял более 15 миллиардов долларов за одни сутки.