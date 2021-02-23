МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Фондовые биржи США во вторник снижаются, — рынки оценивают речь главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в конгрессе, а также статистику по доверию потребителей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,42% — до 31388,4 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,77%, до 13293,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,83%, до 3844,4 пункта.

На этой неделе Пауэлл дважды выступает в конгрессе: во вторник перед банковским комитетом, в среду — перед комитетом по финансовым услугам. Глава ФРС, в частности, заявил, что регулятор намерен в долгосрочной перспективе удерживать инфляцию на уровне 2%. При этом он отметил, что вакцинация населения от коронавируса должна ускорить возвращение к нормальной жизни.

Несколько замедлила падение индексов статистика аналитической компании Conference Board. Индекс доверия потребителей в США в феврале увеличился до 91,3 пункта с пересмотренного показателя января в 88,9 пункта. Аналитики ожидали рост лишь до 90 пунктов.

Заметное снижение показывают акции технологического сектора. Бумаги Tesla теряют почти 4% стоимости, а после открытия торгов падение достигало 12%. Акции Apple дешевеют на 2,4%, Twitter — на 2,1%.