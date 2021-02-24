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https://1prime.ru/Financial_market/20210224/833103932.html
Российский рынок акций снижается по индексу Мосбиржи
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Российский рынок акций снижается по индексу Мосбиржи на негативном внешнем фоне и подрастает по индексу РТС на укреплении рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи... ПРАЙМ, 24.02.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по индексу Мосбиржи на негативном внешнем фоне и подрастает по индексу РТС на укреплении рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск среды снижался на 0,42% — до 3419,4 пункта, долларовый индекс РТС рос на 0,2% — до 1458,3 пункта.
Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,08% — до 64,43 доллара за баррель.