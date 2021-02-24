МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по индексу Мосбиржи на негативном внешнем фоне и подрастает по индексу РТС на укреплении рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль растет против доллара и евро в начале торгов

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск среды снижался на 0,42% — до 3419,4 пункта, долларовый индекс РТС рос на 0,2% — до 1458,3 пункта.

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,08% — до 64,43 доллара за баррель.