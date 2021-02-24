МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно растут на фоне данных о ВВП Германии, оказавшихся лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов. ВВП Германии в четвертом квартале снизился меньше прогноза

По состоянию на 11.39 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,56%, до 6589,09 пункта, французский CAC 40 рос на 0,06%, до 5788,87 пункта, немецкий DAX — на 0,46%, до 13927,9 пункта.

Европейские инвесторы отыгрывают данные, указывающие на состояние крупнейшей экономики Европы. Так, ВВП Германии, по окончательной оценке, в четвертом квартале 2020 года снизился на 2,7% в годовом выражении. При этом предварительная оценка показывала, что ВВП страны упадет на 2,9%. В квартальном выражении ВВП Германии в четвертом квартале поднялся на 0,3% с учетом сезонных корректировок, а не на 0,1%, как сообщалось ранее.

В то же время аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson) отмечает, что на снижение британского индекса влияет динамика закрытия бирж Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Так, по итогам торгов среды основные индексы региона упали на 0,9-3%.

Трейдеры из Азии были обеспокоены перспективами того, что по мере восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса произойдет резкий рост цен, который будет способствовать повышению ставок центробанков, особенно в США, где готовится новый пакет поддержки экономики объемом 1,9 триллиона долларов. Кроме того, на гонконгский индекс давление оказали внутренние новости относительно планов властей впервые с 1993 года повысить налог на торговлю акциями.