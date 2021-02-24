МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительную положительную динамику в среду в ожидании новых комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,06% — до 31512 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 13219 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,13%, до 3883,12 пункта.

Инвесторы ждут второго дня выступлений Пауэлла: во вторник он выступал перед банковским комитетом, в среду выступит перед комитетом по финансовым услугам сената США. Глава американского регулятора подтвердил днем ранее, что базовая ставка останется низкой, а ФРС продолжит выкупать активы для поддержки экономики.

"Хотя ФРС придерживается одной и той же идеи с начала пандемии, темпы восстановления экономики могут стать толчком для того, чтобы регулятор изменил курс раньше, чем ожидают многие инвесторы. Рынки ожидают, что это будет тема 2022 года, однако мы наблюдаем значительное повышение ВВП США. Где-то в середине этого года может состояться обсуждение вопроса о сворачивании поддержки", — сказал газете Wall Street Journal инвестиционный менеджер Janus Henderson Investors Пол О'Коннор (Paul O'Connor).

Позднее в среду трейдеры ждут статистику из США, которая может повлиять на динамику рынков. Так, в первые часы торгов в США бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в стране в январе. Аналитики полагают, что продажи новостроек в США поднялись до 855 тысяч с 842 тысячи месяцем ранее.