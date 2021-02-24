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https://1prime.ru/Financial_market/20210224/833109109.html
Санкт-Петербургская биржа расширяет линейку ценных бумаг
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Санкт-Петербургская биржа (СПБ) в настоящий момент совместно с участниками торгов прорабатывает возможность расширения линейки ценных бумаг российских эмитентов, сообщили РИА... ПРАЙМ, 24.02.2021
санкт-петербургская биржа, биржа, новости, экономика, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа (СПБ) в настоящий момент совместно с участниками торгов прорабатывает возможность расширения линейки ценных бумаг российских эмитентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой площадки.
Сейчас, согласно данным сайта биржи, на ней залистингованы и допущены к торгам уже 25 акций российских эмитентов, среди которых бумаги "Газпрома", Сбербанка, ВТБ, "Лукойла".
Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источник на фондовом рынке написала, что СПБ предложила участникам фондового рынка торговать российскими акциями на своей площадке с 10 марта. Для привлечения брокеров биржа намерена предложить им возврат двух третей тарифа в первые месяцы торгов, затем программа будет откорректирована.
Торги планируется начать с пяти обыкновенных акций и довести их число до пятидесяти в течение года. Источник газеты в качестве первых бумаг назвал акции "Татнефти", "Алросы", "Северстали", "Магнита" и МТС.