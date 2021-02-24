События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 февраля
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 25 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:00
|AUD
|Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (4кв2020)
|-3%
|0,4%
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (март)
|-15,6
|-14,3
|13:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|0,65%
|16:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (январь)
|1,1%
|0,7%
|16:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (январь)
|0,5%
|1,1%
|16:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|16:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (4кв2020)
|4%
|4,2%
|16:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2020)
|1,9%
|2%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|861 тыс
|838 тыс
|18:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (январь)
|-0,3%
|-0,2%
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 19.02)
|591,5 млрд долл (на 12.02)
|RUB
|ЕВРАЗ — финансовая отчетность по МСФО за 2020
|RUB
|ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 2020
|RUB
|Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 2020
|RUB
|Аэрофлот — СД (в режиме видеоконференции, о безопасности полетов и ходе реализации стратегии группы, о сделке с заинтересованностью по передаче в субаренду а/к "Победа" 10 Boeing 737-800)
https://1prime.ru/Financial_market/20210224/833109384.html