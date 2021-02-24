МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 25 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:00 AUD Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (4кв2020) -3% 0,4%
10:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (март) -15,6 -14,3
13:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 0,65%  
16:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (январь) 1,1% 0,7%
16:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (январь) 0,5% 1,1%
16:30 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
16:30 USD США — ВВП (кв/кв) (4кв2020) 4% 4,2%
16:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2020) 1,9% 2%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 861 тыс 838 тыс
18:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (январь) -0,3% -0,2%
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 19.02) 591,5 млрд долл (на 12.02)  
  RUB ЕВРАЗ — финансовая отчетность по МСФО за 2020    
  RUB ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 2020    
  RUB Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 2020    
  RUB Аэрофлот — СД (в режиме видеоконференции, о безопасности полетов и ходе реализации стратегии группы, о сделке с заинтересованностью по передаче в субаренду а/к "Победа" 10 Boeing 737-800)    