МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам на фоне разнонаправленной динамики на европейских площадках, негатива в движении фьючерсов на ведущие индексы рынка акций США и распродажах в отдельных российских бумагах, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Нефть дорожает в ожидании данных о запасах в США

Кроме того, на индекс Мосбиржи давит укрепление рубля, этот фактор позволил ему уйти под отметку в 3400 пунктов впервые с 18 февраля.

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.07 мск снижался на 1,3%, до 3389,37 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,44%, до 1448,91 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 59 копеек, до 73,71 рубля, курс евро — на 91 копейку – 89,45 рубля.

Основные биржевые европейские индексы меняются разнонаправленно, фьючерсы на ведущие американские индексы – до 0,65%.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,15% — до 65,22 доллара за баррель.

Коррекция перегретых бумаг портит общую картину российского рынка, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". Бумаги российских компаний преимущественно дорожают на торгах в Лондоне

"Российские биржевые индексы в среду торгуются разнонаправленно, отчасти отыгрывая результаты вторника на международных рынках. Накануне, когда наш рынок отдыхал из-за праздника, внешний фон был неоднозначным", — считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Основные потери принесли бумаги TCS Group и Ozon Holdings… ранее данные бумаги долгое время находились в перекупленном состоянии. В какой-то мере распродажи также стимулируются давлением на технологичные акции на зарубежных площадках", — отмечает Кочетков.

К текущему моменту депозитарные расписки TCS Group снижались на 9,18% и уже в ходе торгов падали на 10,99% — до 3731,4 рубля.

Акции Ozon снижаются на 5,15% и уже опускались на 5,8% — до 4651,5 рубля. Санкт-Петербургская биржа расширяет линейку ценных бумаг

В лидерах снижения также акции "Русала" (-3,62%), "Норникеля" (-3,58%), "Русгидро" (-3%), "Новатэка" (-2,66%), "Магнита" (-2,64%), "Северстали" (-2,52%), "Детского мира" (-2,48%) и акции "Эн+ Групп" (-2,42%).

Расписки "Ленты" растут на 2,85% после публикации позитивных данных по МСФО за 2020 год.

Среди лидеров роста — акции "Мосэнерго" (2,31%), депозитарные расписки Mail.Ru (2,05%), акции МКБ (1,99%), Московской биржи (1,93%), "Аэрофлота" (1,53%), "ВСМПО-Ависма" (1,13%), расписки HeadHunter Group (1,04% и акции "Яндекса" (1%).

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок пока смотрится неплохо, если исключить отдельные бумаги, которые находятся под давлением из-за их перекупленности, считает Кочетков.

Елена Кожухова из "Велес Капитала" считает, что итог дня на российском рынке акций во многом может зависеть от данных по запасам нефти в США и реакции цен на "черное золото".