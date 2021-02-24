МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Фондовые биржи США снижаются в среду, в то время как инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.03 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,02% — до 31531,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,96%, до 13335,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,35%, до 3867,48 пункта.

Трейдеры отказываются от активной торговли в ожидании речи главы ФРС, который позднее в ходе торгов выступит перед комитетом по финансовым услугам сената США.

Накануне Пауэлл, выступая перед банковским комитетом, подтвердил, что базовая ставка останется низкой, а ФРС продолжит выкупать активы для поддержки экономики.

Инвесторы в целом склонны с оптимизмом ожидать принятия пакета мер поддержки экономики объемом в 1,9 триллиона долларов, который позволит экономике восстановиться.

Так, накануне этот пакет был одобрен профильным комитетом конгресса США. При этом перспективы роста экономической активности вызывают опасения по поводу ускорения инфляции и повышения процентных ставок.

"На рынке определенно ведутся споры как с точки зрения процентных ставок, так и с точки зрения перспектив экономического роста", — отметил старший инвестспециалист Independent Advisor Alliance Крис Закарелли (Chris Zaccarelli), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на статистику по США. Так, в январе продажи новых домов в стране выросли на 4,3%, до 923 тысяч при прогнозе роста на 2,1% до 855 тысяч.