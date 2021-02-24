МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота падает в среду вечером на 1% и опускается ниже отметки в 1800 долларов за унцию на росте доходности гособлигаций, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.16 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 0,96%, или на 17,15 доллара, до 1788,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,04% — до 27,675 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота оказывает рост доходности гособлигаций, который в свою очередь провоцирует укрепление курса доллара. Более дорогая американская валюта сдерживает цены на золото, так как в таком случае драгметалл становится дороже для держателей иностранной валюты.

Кроме того, инвесторы следят за выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Ранее он заявил, что экономика страны пока далека от целей по занятости и инфляции, и достижение существенного прогресса потребует времени. Пауэлл также отметил, что прогноз восстановления экономики США на фоне пандемии коронавируса остается крайне неясным.

"Золото по-прежнему находится в опасной зоне, поскольку Пауэлл не отреагировал на недавний всплеск доходности (гособлигаций — ред.)", — отметил аналитик OANDA Эдвард Моя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство MarketWatch.