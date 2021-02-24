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Российский рынок акций упал по индексам, несмотря на дорогую нефть
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Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам в среду, несмотря на дорогую нефть. Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 1,41%, до 3385,48... ПРАЙМ, 24.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам в среду, несмотря на дорогую нефть.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 1,41%, до 3385,48 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,65%, до 1445,91 пункта. Доллар при этом падал 55 копеек, до 73,75 рубля, задавая разницу в динамике биржевых индексов.
Расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", упали в среду на 10,2% в рамках коррекции после скачка за неполный февраль более чем на 43%.
Рынок нефти вечером растет на 2,5%, до 66,1 доллара за баррель сорта Brent.