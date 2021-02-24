МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам в среду, несмотря на дорогую нефть.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 1,41%, до 3385,48 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,65%, до 1445,91 пункта. Доллар при этом падал 55 копеек, до 73,75 рубля, задавая разницу в динамике биржевых индексов.

Расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", упали в среду на 10,2% в рамках коррекции после скачка за неполный февраль более чем на 43%.

Рынок нефти вечером растет на 2,5%, до 66,1 доллара за баррель сорта Brent.