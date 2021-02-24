МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в среду вечером растет после выхода сильной статистики по рынку недвижимости в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск курс евро к доллару снижался до 1,2113 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2149 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 106,06 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,24 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,22%, до 90,37 пункта.

Ранее в среду бюро переписи населения министерства торговли США опубликовало данные по продажам новых домов в стране в январе. Так, показатель в отчетном месяце вырос на 4,3% по сравнению с пересмотренным показателем декабря — до 923 тысяч. Прогноз предполагал рост до 855 тысяч. Показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону повышения — до 885 тысяч с 842 тысяч.

Заметный рост доходности гособлигаций США также поддерживает доллар. Доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) в среду поднялась выше 1,4% впервые с конца февраля 2020 года.

Рынки также ожидают важную статистику по США в четверг. В этот день бюро экономического анализа министерства торговли страны даст вторую оценку по динамике ВВП США в четвертом квартале. Первая оценка предполагала рост показателя на 4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидают, что по второй оценке рост будет пересмотрен до 4,2%.